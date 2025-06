Auge del consumo chino podría ser fugaz por débil confianza

(Bloomberg) -- Las ventas minoristas inesperadamente fuertes de China en mayo dieron un respiro a la economía frente a los aranceles estadounidenses, aunque es posible que el impulso no dure, ya que persisten las fuerzas deflacionarias y la caída del mercado inmobiliario muestra signos de agravarse.

Las ventas minoristas crecieron un 6,4% el mes pasado, el ritmo más rápido desde diciembre de 2023 y superando todas las estimaciones. Esto contrastó con una leve desaceleración de la producción industrial y la inversión en activos fijos, ya que los aranceles de Donald Trump perjudicaron la demanda exterior.

Los datos oficiales publicados el lunes sitúan a China en una sólida senda de crecimiento para el segundo trimestre, en torno al 5%, que es el objetivo oficial para el año. Esto da más margen de maniobra a Pekín para hacer frente a la guerra comercial de Trump, al tiempo que podría retrasar la adopción de medidas de estímulo generalizadas.

El riesgo es que las ventas minoristas puedan retroceder a medida que desaparezcan los factores favorables temporales. Por ejemplo, un festival de compras online en mayo, más temprano de lo habitual, podría canibalizar las ventas de junio. Es probable que el sombrío mercado laboral y el empeoramiento de los precios de la vivienda sigan empujando a los hogares hacia el ahorro en lugar del gasto.

“Para una recuperación más sostenible, esperamos que la confianza de los consumidores se recupere más en los próximos meses”, afirmó Lynn Song, economista jefe para la Gran China de ING Groep NV. “Pero esto puede seguir siendo difícil, ya que la caída de los precios inmobiliarios se agravó durante el mes y se mantiene un entorno de recorte de gastos”.

El índice CSI 300 onshore cerró el lunes con un alza del 0,3%, mientras que el índice de acciones chinas cotizadas en Hong Kong ganó hasta un 1,2%.

Las ventas minoristas se beneficiaron del festival anual de compras 618, que suele comenzar a finales de mayo. Una temporada de compras similar también impulsó los ingresos en octubre, pero el repunte resultó ser efímero, ya que las cifras de noviembre se ralentizaron.

También impulsó el consumo una iniciativa gubernamental que subvencionaba electrodomésticos como televisores y aparatos electrónicos. Entre los productos incluidos en la iniciativa, las ventas de electrodomésticos se dispararon un 53% en mayo frente al año anterior, el ritmo más rápido jamás registrado. Las ventas de teléfonos móviles y otros equipos de comunicación aumentaron un 33%.

Las ventas de las categorías de productos incluidas en el programa gubernamental se sitúan ahora casi un 20% por encima de lo que serían sin las subvenciones, según estimaciones de Oxford Economics. Otros artículos se mantuvieron prácticamente estables en mayo con respecto al año anterior.

Nota Original: China’s Consumer Boom Seen Temporary as Weak Sentiment Persists

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }

--Con la colaboración de Lin Zhu.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.