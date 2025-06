El PP cree que la negativa de los socios del PSOE a la moción de censura "evolucionará" una vez pasen el "duelo"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, considera que la negativa de los socios habituales del PSOE como PNV o Junts a apoyar una hipotética moción de censura de los 'populares' "evolucionará" a medida que vayan pasando el "duelo" y "aceptando" la realidad tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a cobros de mordidas por parte del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' ha explicado que actualmente los socios habituales del Ejecutivo lo que están pasando es un "proceso de duelo" y están tratando de "entender y aceptar la realidad" que rodea a los socialistas con los casos de corrupción.

Por ello, no descarta que Junts o el PNV, que "han dado la cara por el Gobierno" dejen de "seguir estando dispuestos a dar la cara con los casos de corrupción". "Todos los socios, en mayor o menor medida, van a ir evolucionando en su posición, porque es inaceptable y es inasumible para cualquier partido defender a un gobierno acosado por casos de corrupción", ha incidido.

De hecho, Sémper ha dicho que aprecia cierta "evolución tímida" en las palabras del líder del PNV, Aitor Esteban, en las que recordaba que actualmente no existe una mayoría para formar otro Gobierno pero que una vez hubiese una sentencia firme la situación podría ser diferente, aunque sigue pensando que el PNV "es rehén de los intereses del PSOE" puesto que comparten gobierno en el País Vasco.

SÁNCHEZ SALVARÍA LA CUESTIÓN DE CONFIANZA "PAGANDO"

Preguntado por una hipotética cuestión de confianza de Pedro Sánchez, el portavoz nacional del PP cree que el resultado de la misma dependería de lo que el presidente del Gobierno "estuviera dispuesto a pagar". "Sería un juego más de intercambio de intereses, que es lo que venimos viendo a lo largo de la legislatura", ha lamentado.

Sémper cree que lo que tiene que hacer ahora su formación es "recoger la indignación generalizada" y eso no pasa todavía por una moción de censura porque "no se dan las circunstancias" y en su formación no quieren "provocar ruido" y contribuir con los "espectáculos".

"Lo racional sería que el presidente del gobierno aceptara la realidad, disolviera las Cortes y diera la palabra a los españoles", ha incidido.

Al hilo de este asunto, ha sido preguntado si la negativa del PP a impulsar una moción de censura podría beneficiar a Vox, algo que Sémper ha rechazado puesto que, según ha dicho, "tiene serias dudas" de que Vox quiera que "Sánchez deje de ser presidente". "Tengo absolutamente claro que no quieren que Feijóo sea presidente del Gobierno y eso es una bandera electoral difícilmente útil", ha advertido.

EL PSOE EN "FALLO MULTIORGÁNICO"

Sobre la comparecencia de Sánchez para dar explicaciones o la posibilidad de citarle en la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado, Sémper ha dicho que en su formación están valorando esta posibilidad ante las últimas informaciones que se han ido conociendo "si el presidente no da explicaciones".

"Es un escenario que se abre y que se va despejando", ha dicho, aunque tampoco ha querido avanzar una fecha ni dar plazos para ello.

El dirigente del PP ha hecho hincapié en que le "sorprende mucho" que el propio Pedro Sánchez no supiese nada cuando dos de sus Secretarios de Organización --José Luis Ábalos y Santos Cerdán-- "se han visto involucrados en casos de corrupción y han tenido que dimitir".

De hecho, Sémper "no ve descabellado" pensar que en esto últimos años el PSOE se haya visto beneficiado por financiación ilegal aunque asume que serán los tribunales los que tendrán que dilucidar si se ha producido o no.

A su juicio, actualmente el Gobierno y el PSOE está afrontando un "fallo multiorgánico" marcado por la "pérdida del control del relato y de la información" y lo que probablemente hagan a raíz de esto será "cerrar filas y negar la realidad".