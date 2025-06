Petróleo se dispara tras ofensiva israelí contra Irán y temor a guerra en Medio Oriente

(Bloomberg) -- El petróleo subió hasta un 13% después de que Israel lanzara ataques aéreos contra Irán, lo que aumenta los temores de una guerra más amplia en una región que representa un tercio de la producción mundial de crudo.

Los futuros del crudo Brent treparon por encima de los US$78 por barril en un momento dado, el mayor aumento intradía desde marzo de 2022, durante la invasión de Ucrania por parte de Rusia, antes de recortar las alzas y situarse en US$74,95 por barril. El precio del gas natural europeo, también una importante exportación de Medio Oriente, se disparó y la demanda de valores de refugio empujó al oro a niveles cercanos a máximos históricos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Teherán a llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde” en una publicación en Truth Social. Los próximos ataques que ya se están planeando serán “aún más brutales”, afirmó.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Israel lanzó otra ronda de ataques contra varios puntos de Irán, entre ellos la central nuclear de Natanz y Tabriz. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó anteriormente que los ataques tenían como objetivo los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán y que la operación continuaría hasta que se eliminara la amenaza.

Horas después de los primeros ataques israelíes, Teherán lanzó más de 100 drones, según las Fuerzas de Defensa de Israel. Israel espera que Irán responda con misiles y nuevos ataques con drones, según una fuente militar.

La rápida subida del petróleo borró las pérdidas acumuladas en lo que va de año, provocadas por las tensiones comerciales mundiales y la acelerada reactivación de la producción de la OPEP+. Aun así, la reacción del mercado no sugería que los operadores anticiparan el peor de los escenarios.

“El nivel actual del Brent no refleja un riesgo significativo de que se produzcan daños o interrupciones importantes en la infraestructura petrolera y las exportaciones de Irán como consecuencia de los bombardeos en curso”, señaló SEB AB en un informe. “No se ha tenido muy en cuenta el riesgo de interrupciones de las exportaciones a través del estrecho de Ormuz. Tampoco se ha tenido muy en cuenta el riesgo de que estalle una guerra más amplia en Medio Oriente”.

JPMorgan Chase & Co. advirtió recientemente que los precios podrían alcanzar los US$130 por barril en caso de un bloqueo de los flujos a través del estrecho de Ormuz o de una conflagración más amplia en Medio Oriente.

Los ataques aéreos nocturnos de Israel contra Irán también provocaron un aumento de las tarifas de transporte marítimo, y los contratos de flete a plazo para julio —apuestas sobre el coste futuro del transporte de crudo de Medio Oriente a Asia— subieron un 15%, ubicándose en US$12,83 por tonelada métrica, según datos de la corredora Marex Group Plc.

Frontline Ltd., uno de los mayores operadores de petroleros del mundo, se muestra ahora “mucho más reticente” a ofrecer sus buques para transportar cargamentos desde el Golfo Pérsico, según declaró por teléfono Lars Barstad, director ejecutivo de la empresa gestora de Frontline.

“Por ahora, se trata de una prima de riesgo: los armadores se abstendrán de enviar buques al Golfo como si nada hubiera pasado”, afirmó Anoop Singh, director global de investigación marítima de Oil Brokerage Ltd. “La amenaza de guerra en Oriente Medio es importante para las tarifas de flete”.

Nota Original: Oil Spikes as Israel’s Attacks on Iran Stoke Fears of Wider War

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en DAYB

--Con la colaboración de Sarah Chen, Yongchang Chin, Nicholas Lua y Paul Burkhardt.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.