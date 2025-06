Oro y crudo suben con fuerza mientras el S&P cae por tensión entre Israel e Irán

(Bloomberg) -- El petróleo subió y las acciones cayeron después de que Israel atacara instalaciones del programa nuclear iraní, lo que representó una importante escalada de las tensiones en Oriente Medio. El oro también avanzó.

El crudo Brent subió un 8,3%, tras haber registrado previamente un alza del 13%, el mayor salto intradía desde marzo de 2022. Los futuros del S&P 500 bajaron un 1,2%, tras moderar caídas más pronunciadas. Los bonos del Tesoro de EE.UU. apenas variaron, con el rendimiento del bono a 10 años en el 4,36%.

El oro subió un 1%, alcanzando su nivel más alto en más de un mes, mientras que el dólar repuntó un 0,4% desde el mínimo de tres años registrado el jueves.

Los ataques aéreos contra instalaciones nucleares y de misiles balísticos en Irán reavivaron la confrontación entre dos rivales que podrían arrastrar a la región a un conflicto más amplio. Aunque la reacción fue más marcada en el mercado petrolero, otros activos sugieren que los inversores siguen atentos a la duración de las tensiones y la posibilidad de una escalada.

“Estamos asistiendo a movimientos clásicos de aversión al riesgo”, dijo Matthew Haupt, gestor de carteras de Wilson Asset Management. “Ahora lo clave será la magnitud y la velocidad de la respuesta de Teherán. Eso determinará la duración de los movimientos actuales. Muchas veces, estas reacciones se diluyen tras el impacto inicial”.

El ataque se produce cuando los mercados bursátiles apenas comenzaban a recuperarse de la caída de abril provocada por la guerra comercial del presidente de EE.UU., Donald Trump. El índice bursátil mundial había alcanzado un récord el jueves, con un alza de más del 20% desde sus mínimos de abril.

“A corto plazo, los inversores lo verán como un catalizador para tomar ganancias, luego del rally de activos de riesgo”, señaló Vincent Mortier, director de inversiones de Amundi SA. “La reacción en los activos refugio ha sido limitada. Creemos que el impacto de los ataques será localizado y no se expandirá globalmente”.

Las acciones energéticas subieron en las operaciones previas a la apertura, impulsadas por la subida del petróleo. Exxon Mobil Corp. y Chevron Corp. ganaron más de un 2,5%. Los contratistas de defensa, como RTX Corp. y Lockheed Martin Corp., también subieron por la expectativa de mayor gasto militar. Por el contrario, las acciones del sector turístico sufrieron presiones.

Israel aseguró que la operación continuará “todos los días que sean necesarios” hasta eliminar la amenaza. Irán prometió tomar represalias contra Israel y posiblemente contra activos de EE.UU. en Oriente Medio. Trump instó a Teherán a alcanzar un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”.

Los ataques llegan después de reiteradas advertencias del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre su intención de detener el programa nuclear iraní. Irán había anunciado previamente la inauguración de una nueva planta de enriquecimiento de uranio, en respuesta a la censura del organismo atómico de la ONU.

Una subida sostenida del petróleo podría alimentar la inflación, aumentando la presión sobre la Reserva Federal y otros bancos centrales, que ya enfrentan desafíos por la guerra comercial liderada por Trump. Por ahora, los futuros del crudo reflejan temores de un conflicto prolongado.

“Lo interesante será observar los rendimientos de los bonos para evaluar si los movimientos responden a expectativas inflacionarias o a una huida hacia activos refugio”, comentó Kevin Thozet, miembro del comité de inversión de Carmignac.

Acciones

Los futuros del S&P 500 caían un 1,2% a las 6:11 a.m., hora de Nueva York.Los futuros del Nasdaq 100 caían un 1,4%.Los futuros del Dow Jones Industrial Average caían un 1,2%.El Stoxx Europe 600 caía un 0,8%.El índice MSCI World caía un 0,3%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía un 0,4%.El euro cayó un 0,6% hasta US$1,1520La libra esterlina cayó un 0,5% hasta US$1,3547El yen japonés cayó un 0,4% hasta 144,08 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin cayó un 1,1% hasta US$104.805,12El ether cayó un 4,6% hasta US$2.520,4

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios, en el 4,36%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó dos puntos básicos, hasta el 2,49%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó cuatro puntos básicos, hasta el 4,52%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 8,5%, hasta US$73,84 el barril.El oro al contado subió un 1% hasta los US$3.420,90 la onza.

Nota Original: Stocks Fall, Oil and Gold Jump as Israel Hits Iran: Markets Wrap

