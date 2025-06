Ataques israelíes matan a líderes militares clave de Irán y elevan tensión regional

(Bloomberg) -- Israel asesinó a los principales generales iraníes en ataques perpetrados en la madrugada del viernes, paralizando la toma de decisiones militares de Teherán en lo que podría ser el inicio de una guerra prolongada.

Entre los fallecidos se encuentran el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohammad Bagheri, y Hossein Salami, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Ambos fueron nombrados directamente por el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, a quien respondían directamente, y constituían la columna vertebral del mando militar iraní. Fervientes leales de Jamenei, Bagheri y Salami eran responsables de la estrategia de defensa de Irán y, desde 2020, también coordinaban la red de aliados regionales de Teherán, incluidos Hizbulá en el Líbano y Hamás en Gaza.

Jamenei reaccionó rápidamente nombrando reemplazos, pero los nombres del nuevo jefe del Guardia Revolucionaria y del jefe del Estado Mayor cambiaron en cuestión de horas, según medios estatales, lo que refleja la confusión en Teherán.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que la mayor parte del mando aéreo del IRGC murió durante una reunión celebrada en un búnker subterráneo.

Israel prometió continuar los ataques. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que “continuarán durante todos los días que sean necesarios para eliminar esta amenaza”.

Jamenei, por su parte, prometió que Israel pagaría un “alto precio” por los ataques del viernes. Irán respondió lanzando decenas de drones, muchos de los cuales fueron interceptados fuera del espacio aéreo israelí, según la Radio del Ejército de Israel.

La agencia semioficial de noticias iraní Tasnim informó que seis científicos nucleares murieron en los ataques, incluidos Fereydoun Abbasi, exdirector de la Organización de Energía Atómica de Irán.

Otro blanco clave de Israel fue Gholam Ali Rashid, jefe del cuartel general de Khatam al-Anbiya, órgano de coordinación entre el ejército convencional y la Guardia Revolucionaria.

Las muertes representan un golpe estratégico adicional para Irán, cuya red regional también ha sufrido fuertes pérdidas desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Entre las bajas anteriores figuran altos mandos de Hizbulá en el Líbano y de Hamás en la Franja de Gaza.

