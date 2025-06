Araqchi señala a Washington como responsable de los ataques de Israel y avisa de sus consecuencias

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha responsabilizado al Gobierno estadounidense de los ataques ejecutados en la madrugada de este viernes por el Ejército israelí contra Teherán y otras zonas del país centroasiático que han matado al jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, entre otros militares y científicos presuntamente implicados en el programa nuclear iraní.

"Las acciones agresivas del régimen sionista contra Irán no habrían podido llevarse a cabo sin la coordinación y el permiso de Estados Unidos, ha declarado en un comunicado difundido en su canal de Telegram en el que ha advertido a Washington de que "también será responsable de los peligrosos efectos y consecuencias del aventurerismo del régimen sionista".

El jefe de la cartera diplomática iraní ha asegurado así que tanto Israel como "sus partidarios" serán responsables de los ataques, al entender que están "violando (su) integridad territorial y (su) soberanía nacional".

Araqchi ha lamentado que "el régimen sionista ocupante y rebelde (...) atacó (...) Teherán y otras ciudades de nuestro país y mató a un grupo de los más honorables y patriotas servidores de la patria (...) junto con otras personas inocentes", en alusión al jefe de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC), Hosein Salami, el comandante de la compañía de ingeniería, Gholamali Rashid, y dos científicos nucleares.

Por otra parte, ha recordado que los ataques israelíes violan la Carta de Naciones Unidas y ha defendido que Teherán "tiene el derecho legítimo de responder a" estos, aludiendo al artículo 51 del mencionado texto. "Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no dudarán en defender a la nación iraní con todas sus fuerzas y de la manera que determinen", ha agregado.

Araqchi ha instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas así como a este organismo internacional a adoptar "medidas inmediatas" en respuesta a la acción de las autoridades israelíes que "ha expuesto la paz y la seguridad mundiales a una amenaza sin precedentes", mientras que "espera" una condena "inmediata" por parte de "todos" los miembros de la ONU y en particular de los países de la región e islámicos.

Su homólogo estadounidense, Marco Rubio, ha negado la implicación de Washington en los ataques, asegurando que forman parte de una "acción unilateral" de su aliado en Oriente Próximo, si bien ha reconocido que el Gobierno de Israel "nos informó de que esta acción era necesaria para su autodefensa".

El mandatario estadounidense, Donald Trump, sugirió este jueves una actuación similar por parte de Israel a pocos días de que se celebre una nueva ronda de contactos entre las delegaciones iraní y estadounidense en la capital de Omán, Mascate, sobre el programa nuclear de Teherán.

"No quiero decir que sea inminente, pero parece que es algo que muy bien podría suceder. Es muy simple, no complicado: Irán no puede tener un arma nuclear", indicó el magnate republicano en declaraciones a la prensa.

ISRAEL "DEBE ESPERAR UN CASTIGO SEVERO"

Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha condenado los ataques de Israel, a quien ha prometido "un castigo severo". "El régimen sionista se preparó un destino amargo y doloroso con este crimen y definitivamente lo recibirá", ha señalado en su cuenta de X.

"El régimen sionista abrió su mano sucia y sangrienta a un crimen en nuestro amado país en la madrugada de hoy y reveló su naturaleza malvada más que nunca golpeando centros residenciales", ha agregado, al tiempo que ha asegurado que se "reanudarán inmediatamente las funciones" de los militares y científicos que han fallecido a consecuencia de los bombardeos israelíes.