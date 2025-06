Sánchez pide "perdón" tras el informe de la UCO y dice que estaba convencido hasta hoy de la "integridad" de Cerdán

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido "perdón" a la ciudadanía tras el informe de la Guardia Civil que relaciona al hasta ahora secretario de organización de los socialistas, Santos Cerdán, con el cobro de comisiones ilegales, a la vez que ha dicho que estaba "convencido" hasta esta mañana de la "integridad" del exnúmero tres de los socialistas.

En una comparecencia extraordinaria desde la sede nacional del PSOE tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Sánchez ha desvelado que en la tarde de este jueves ha pedido personalmente a Santos Cerdán su dimisión.

"Esta mañana hemos podido conocer la integridad del informe, al menos en mi caso, en el que han aparecido indicios que son graves, muy graves. Y por eso, a lo largo de esta tarde, he pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato y su renuncia al acta como diputado del Grupo Parlamentario Socialista", ha señalado Sánchez.

En este contexto, Sánchez ha lamentado que desde el PSOE y él como secretario general no debieron "confiar en él": "En este mundo no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando ésta se produce".

"NO ME CORRESPONDE JUZGAR SUS EXPLICACIONES"

Sánchez ha repetido en varias ocasiones que no conocía el informe de la UCO hasta esta mañana, insistiendo también en que Santos Cerdán ha defendido su inocencia, aunque ha señalado que "tendrá que ser la Justicia quien dirima esta cuestión".

En cualquier caso, el líder de los socialistas ha expresado su "enorme decepción" con Santos Cerdán más allá del recorrido judicial y también ha defendido que el PSOE colaborará con la Justicia en los casos que puedan haber afectado a casos de adjudicaciones.

"Me ha dado sus explicaciones, yo las he escuchado y no me corresponde a mí tener que juzgar las mismas. Lo que me corresponde es tomar decisiones en el ámbito de la organización, en el ámbito también de la auditoría externa, y en el ámbito de la reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal", ha sostenido Sánchez.

"Tengo muchos defectos, pero uno de ellos es creer en la limpieza de la política y en el poder transformador de la política. Y en ese sentido, decir que la respuesta será siempre contundente, como he determinado en mi primera intervención, con independencia de, efectivamente, la enorme decepción que hoy me he llevado", ha añadido el jefe del Ejecutivo.