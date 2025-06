Meta contrata a investigadores clave de Google y Sesame para su laboratorio de IA avanzada

(Bloomberg) -- Meta Platforms Inc. ha contratado a algunos de los mejores ingenieros de varias empresas tecnológicas, entre ellas Google, de Alphabet Inc., para formar un nuevo equipo centrado en lograr una forma más avanzada de IA denominada inteligencia artificial general.

Jack Rae, investigador principal de Google DeepMind, se unirá al equipo de “superinteligencia” de Meta, según varias personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato, ya que la información no es pública. Meta también ha contratado a Johan Schalkwyk, responsable de aprendizaje automático en la startup Sesame AI Inc., según otras fuentes.

Se espera que Alexandr Wang, cofundador y director ejecutivo de Scale AI, también forme parte del equipo después de que Meta finalice una inversión multimillonaria en la startup de etiquetado de datos, que podría anunciarse esta misma semana, según ha informado Bloomberg News.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

El nuevo grupo forma parte de un ambicioso y costoso esfuerzo del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, por ganar terreno a rivales como Google y OpenAI, tras la mala acogida de su producto de IA Llama 4. Zuckerberg espera que las nuevas contrataciones ayuden a mejorar los modelos de Llama y a crear mejores herramientas de IA para funciones de voz y personalización.

Según personas familiarizadas con el asunto, Meta y Zuckerberg están ofreciendo paquetes de compensación por valor de decenas de millones de dólares durante varios años, incluyendo acciones. Un portavoz de Meta se negó a hacer comentarios. Rae confirmó que deja Google para incorporarse a Meta, pero se negó a hacer más comentarios. Schalkwyk no respondió a una solicitud de comentarios.

Zuckerberg ha comenzado a reclutar un grupo de expertos en investigación e ingeniería de IA, reuniéndose en ocasiones con los candidatos en sus casas de Lake Tahoe y Palo Alto, California, según informó Bloomberg News. A menudo, el director ejecutivo se ha puesto en contacto directamente con los posibles candidatos, según personas familiarizadas con el proceso. Meta tiene como objetivo contratar a unas 50 personas para el nuevo equipo, incluido un científico jefe que ayude a supervisar el grupo, según una de las personas.

Meta también está a punto de cerrar un acuerdo para invertir miles de millones de dólares en Scale con el fin de reforzar sus esfuerzos en IA. Scale utiliza un ejército de contratistas para etiquetar los datos que empresas tecnológicas como Meta y OpenAI necesitan para entrenar y mejorar sus modelos de IA.

Wang, el director ejecutivo de Scale, de tan solo 28 años, es una figura influyente en el sector que ha cultivado estrechos vínculos con algunos miembros del gobierno de Washington. Es probable que otros empleados de Scale se unan al equipo de superinteligencia de Meta una vez que se finalice la inversión, según una persona familiarizada con el acuerdo.

Los tres pilares del desarrollo de la IA son los chips, el talento y los datos. Meta tiene muchos chips. La asociación con Scale puede ayudar a reforzar su acceso a datos de calidad. Y con el poder de su chequera, Meta y Zuckerberg esperan hacer mella en la guerra por el talento en IA.

“Hay muy pocas personas en todo el mundo que puedan llevar a cabo este tipo de formación en IA a gran escala de forma muy eficiente”, afirma Vahan Petrosyan, cofundador de SuperAnnotate, una plataforma de datos de IA. Por ese motivo, añade, puede tener sentido que empresas como Meta ofrezcan salarios más altos.

Sin embargo, no todo el mundo se está sumando. Al menos una persona de un importante laboratorio de investigación en IA rechazó una lucrativa oferta de Zuckerberg, según una persona familiarizada con el asunto.

Nota Original: Meta Hires Top Researchers From Google, Sesame for New AI Lab

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }

--Con la colaboración de Kate Clark y Riley Griffin.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.