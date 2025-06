Jeffrey Gundlach de DoubleLine advierte que la crisis de deuda de EE.UU. “se avecina”

(Bloomberg) -- La carga de la deuda y los gastos por intereses de Estados Unidos se han vuelto “insostenibles”, una situación que podría llevar a los inversores a abandonar los activos denominados en dólares, según Jeffrey Gundlach, de DoubleLine Capital.

“Ahora existe la conciencia de que los bonos del Tesoro a largo plazo no son un activo legítimo de refugio”, afirmó el veterano gestor de bonos el miércoles en una entrevista en el Bloomberg Global Credit Forum de Los Ángeles. “Se avecina un ajuste de cuentas”.

En un amplio debate que también abordó el atractivo del oro, las valoraciones excesivas del mercado, el estado del crédito privado, la inteligencia artificial y las oportunidades de inversión a largo plazo en la India, Gundlach afirmó que los inversores deberían considerar la posibilidad de invertir en activos no denominados en dólares, y añadió que su empresa estaba empezando a introducir divisas extranjeras en sus fondos.

Gundlach, de 65 años, comparó el mercado actual con el entorno de 1999, justo antes del estallido de la burbuja puntocom, así como con el de 2006 y 2007, antes de la crisis financiera mundial. Yendo más allá, afirmó que el auge del sector del crédito privado es análogo al mercado de las obligaciones de deuda garantizadas (CDO) de mediados de la década de 2000, “donde hay una emisión tremenda y una aceptación tremenda”.

El inversor señaló que los mercados de crédito públicos han superado a sus homólogos privados en los últimos meses y ve una “sobreinversión” —y un riesgo de venta forzosa— en estos últimos.

“Simplemente no creo que la recompensa excesiva se acerque ni remotamente a lo que solía ser”, afirmó Gundlach. Citó la posible venta de activos privados por parte de instituciones estadounidenses como la Universidad de Harvard, que ha explorado la posibilidad de deshacerse de parte de las participaciones de capital privado de su fondo de dotación, ya que la administración Trump ha recortado las subvenciones y la financiación.

Gundlach fundó DoubleLine en 2009 tras una controvertida salida de TCW, donde se había convertido en un reconocido gestor de bonos. DoubleLine gestionaba US$93.000 millones en activos y contaba con más de 250 empleados en marzo.

La empresa y su fundador no han rehuido las apuestas audaces. Gundlach, que predijo la primera victoria presidencial de Donald Trump en 2016, y “reprobó” a la Reserva Federal en septiembre por su respuesta a la economía, ya que predijo correctamente una bajada de las tasas de medio punto. A principios de este año la firma se planteó si la deuda de Microsoft Corp. era más segura que los bonos del Tesoro.

¿Próxima parada, 6%?

En cuanto a la deuda del Tesoro, Gundlach dijo que los rendimientos de los bonos a largo plazo podrían seguir aumentando a medida que la economía comience a debilitarse. Si alcanzaran el 6%, eso podría llevar a la Reserva Federal a intervenir y comenzar una flexibilización cuantitativa, comprando bonos del Tesoro a largo plazo para frenar los costos de los préstamos.

DoubleLine y otras empresas similares, como Pacific Investment Management Co. y TCW Group Inc., han estado evitando los bonos del gobierno de EE.UU. más largos en favor de vencimientos más cortos que conllevan menos riesgo de tasas de interés ante la espiral de deuda y déficit federal.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 30 años alcanzaron el mes pasado su máximo en casi dos décadas, con un 5,15%, y el miércoles cotizaban al 4,91%. En una señal reveladora, los rendimientos de los bonos de referencia a largo plazo son más altos en lo que va de año, incluso aunque las tasas de los bonos del Tesoro a corto plazo hayan caído.

Aunque es conocido por sus predicciones sobre los valores de renta fija, Gundlach se ha vuelto más optimista con respecto al oro, redoblando su apuesta por su condición de “clase de activo real” y de activo que “ya no es para lunáticos supervivientes” y especuladores.

“Estamos viviendo un enorme cambio de paradigma en el que el dinero no entra a EE.UU. y el oro se ha convertido de repente en el activo refugio”, afirmó.

Gundlach ya había pronosticado que el precio del oro batiría récords, como ha ocurrido este año, y en mayo declaró a la CNBC que el metal precioso podría alcanzar los US$4.000 la onza, frente a los US$3.350 actuales.

También señaló a la India como una de las oportunidades de inversión a largo plazo “más rentables”.

“La forma de invertir en períodos como este es apostar por temas a largo plazo”, afirmó Gundlach. “Puede que se tarde 30 años, pero hay que invertir en la India porque hoy en día tiene un perfil similar al que tenía China hace 35 años”.

