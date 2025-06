Reguladores de EE.UU. quieren revertir regla de divulgación rápida para operaciones de renta fija

(Bloomberg) -- Los reguladores financieros de Estados Unidos quieren dar marcha atrás en las medidas introducidas durante la administración Biden que redujeron a solo un minuto la notificación de algunas operaciones de renta fija, y piden que se abandone el cambio previsto del statu quo de 15 minutos para la divulgación de muchas operaciones con bonos.

La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera y la Junta Reguladora del Mercado de Valores Municipales propusieron volver al plazo más largo para responder a las preocupaciones del sector que surgieron tras la aprobación del plazo de un minuto en 2024.

La Comisión de Bolsa y Valores, que supervisa a las dos organizaciones autorreguladas, había aprobado las normas para acelerar la notificación de las operaciones con bonos corporativos, valores respaldados por activos y algunos valores respaldados por hipotecas bajo la presidencia de Gary Gensler. Los cambios normativos aún no habían entrado en vigor.

A los grandes bancos, en particular, no les gustaba la medida, cuyo objetivo era aportar una mayor transparencia en la fijación de precios de los bonos para los inversores y reflejar los avances tecnológicos desde que se introdujo el plazo de 15 minutos.

La Asociación de Corredores de Bonos de Estados Unidos (BDA) afirmó en un comunicado que el retorno al statu quo permitiría a las instituciones financieras “acortar los plazos de notificación de las operaciones de forma orgánica, sin necesidad de una obligación reglamentaria”.

Los reguladores señalaron en sus propuestas que, aunque la gran mayoría de las operaciones de renta fija se notificaban en menos de un minuto, las operaciones superiores a US$5 millones y los operadores que notifican un número reducido de operaciones al año suelen tardar más en hacerlo.

