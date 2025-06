María Pombo sale en defensa de Alice Campello y de su ex, Álvaro Morata, tras recibir amenazas de muerte

María Pombo ha sido una de las celebrities que este martes ha arropado con su presencia la espectacular y multitudinaria fiesta con la que Netflix ha celebrado su décimo aniversario en Madrid. Con su look más arriesgado e inesperado con un sensual vestido rojo semitrasparente de inspiración lencera, la influencer se ha pronunciado sobre las críticas y amenazas de muerte que han recibido en redes sociales Álvaro Morata -con el que mantuvo una relación entre 2013 y 2015- y su mujer, Alice Campello, después de que el futbolista fallara el penalti que significó la derrota de la Selección Española frente a Portugal en la final de la Nations League.

"Me lo podía imaginar, la verdad. Yo recuerdo esa época con mucha amenaza. Para la gente el fútbol es muy importante y se lo toma muy en serio, pero la realidad es que si lo piensas... es que es un partido, entonces me parece lo de la amenaza de ya de... Es que me parece, me parece, o sea, que debería denunciarlo" ha expresado indignada.

"Yo creo que la única solución que hay es que las cuentas estén vinculadas a un DNI y puedas denunciar a ese DNI, decir, o sea, esta persona me está amenazando de muerte y presentarte en comisaría y denunciarlo. Es que me parece tan fácil como eso, me parece sencillísimo y me parece un básico el tener un DNI vinculado, sabes que no hay menores de edad, sabes que estás protegido de alguna manera y me parece algo que vamos muy retrasados" ha añadido, convencida de que es la única solución para evitar los ataques y las amenazas en redes sociales.

Un momento muy duro para Morata y Alice que María también ha sufrido en sus propias carnes, ya que como confiesa "he tenido mil amenazas de muerte, me han puesto mi dirección de casa. Por supuesto lo denuncié, pero bueno, ahí se queda, no te creas que pasa nada más". "La gente es muy cobarde, que lo hace un poco por... no sé, nunca he tenido tanto miedo, pero es verdad que sí que me parece tan desagradable tener que vivir algo así y que se normaliza y no lo puedo entender" reconoce.