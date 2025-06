EE.UU. ordena la evacuación parcial de embajada de Irak ante creciente tensión

(Bloomberg) -- La administración Trump está reduciendo el personal de la embajada en Irak y autorizando la salida de las familias de militares en Medio Oriente, en respuesta a las persistentes preocupaciones de seguridad.

La decisión de reducir el personal en Irak se basó “en nuestro último análisis”, según indicó el Departamento de Estado. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó a los familiares de militares estadounidenses desplegados en Medio Oriente a abandonar la región, de acuerdo con un comunicado del Pentágono.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

La medida se aplica a los familiares de efectivos asignados en la zona de operaciones del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que abarca la mayor parte de la región, según el mismo comunicado.

“El CENTCOM está trabajando en estrecha coordinación con nuestros homólogos del Departamento de Estado, así como con nuestros aliados y socios en la región, para mantener un estado de preparación constante con el fin de apoyar cualquier misión en cualquier parte del mundo en cualquier momento”, afirmó el Departamento de Defensa.

Ninguno de los comunicados ofreció detalles sobre amenazas específicas. El miércoles, el New York Post publicó una entrevista en la que el presidente Donald Trump expresó tener cada vez menos confianza en alcanzar un nuevo acuerdo que imponga restricciones al programa nuclear de Irán.

Los futuros del West Texas Intermediate subieron hasta un 5,2% después de que Reuters informara previamente que la embajada de EE.UU. se prepara para una salida ordenada en respuesta al aumento de los riesgos de seguridad en la región. Irak es el segundo mayor productor de petróleo de la OPEP.

Nota Original: US Orders Partial Evacuation of Iraq Embassy as Tensions Rise

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en DAYB

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.