¿Recuerdas a Susan Boyle? Así ha cambiado la cantante que conquistó al mundo en 'Got Talent'

Han pasado ya más de 15 años desde que Susan Boyle, entonces una desconocida mujer de 47 años, dejó sin palabras al jurado y al público del programa Britain's Got Talent con su inolvidable interpretación de 'I Dreamed a Dream', del musical Los Miserables. Corría el año 2009 y Boyle, que hoy tiene 64 años, se presentó con aspecto sencillo y sin grandes pretensiones ante Simon Cowell, Amanda Holden y Piers Morgan, logrando emocionar al mundo entero.

DE LA VIDA SENCILLA AL ESTRELLATO

Hasta ese momento, Susan había vivido alejada de los focos en su pueblo natal, Blackburn, en West Lothian, Escocia. Su aparición en el programa fue tan inesperada como impactante: vestida con vestido vintage dorado, medias oscuras y zapatos blancos, y luciendo el cabello alborotado y sin una gota de maquillaje, se enfrentó a las miradas escépticas del jurado. Cuando Simon le preguntó con quién soñaba compararse, respondió con seguridad: "Elaine Paige".

UN FENÓMENO GLOBAL

Lo que ocurrió a continuación quedó grabado para siempre en la historia de la televisión. Con una voz poderosa y emotiva, Susan Boyle transformó la incredulidad inicial en una ovación unánime. Todos, incluido el exigente jurado, se pusieron en pie con lágrimas en los ojos para aplaudir a la mujer que, en apenas unos minutos, desafió todos los prejuicios.

Aunque no ganó el concurso -quedó en segundo lugar en la final de la tercera temporada-, su carrera despegó de inmediato. Su primer álbum, 'I Dreamed a Dream', lanzado en noviembre de 2009, fue un éxito rotundo. Incluía temas como 'Wild Horses', 'Memory', 'You'll See' o 'Cry Me a River' y vendió más de 700.000 copias en solo una semana en Estados Unidos. También encabezó las listas en Reino Unido y su audición se convirtió en uno de los vídeos más vistos de la historia de YouTube, con millones de visualizaciones.

ALEJADA DEL FOCO, PERO SIN DEJAR LA MÚSICA

A pesar de su fama mundial, Susan Boyle ha optado por mantenerse alejada de la vida mediática. Vive discretamente en Escocia, fiel a sus raíces, y ha sido muy selectiva con sus apariciones públicas. Sin embargo, continúa compartiendo con sus seguidores pequeños momentos de su vida y de su carrera a través de su cuenta oficial de Instagram, donde deja ver que la música sigue siendo parte esencial de su día a día.

En mayo, sorprendió a sus fans con una imagen desde el estudio de grabación, tras seis años de silencio discográfico. "Hoy ha sido maravilloso, emotivo y todo lo que hay en medio. He vuelto al estudio de grabación por primera vez en seis años, algo que me dijeron que quizá nunca volvería a hacer. Pero aquí estamos, en mi lugar feliz", escribió, agradeciendo especialmente a su representante Geraldine por el apoyo recibido durante los años más difíciles.

UN CAMBIO DE IMAGEN QUE NO HA PASADO DESAPERCIBIDO

Además de este regreso musical, la cantante también ha experimentado un visible cambio de imagen. Lejos queda ya su característico cabello rizado y oscuro. Hoy luce una media melena lisa en tonos castaño claro, con reflejos rubios que suavizan sus facciones que acompaña a un estilo de ropa más sofisticado. Un cambio discreto, pero significativo, que ha sorprendido a muchos de sus seguidores.