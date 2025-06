Pimco aconseja bonos a medio plazo y alerta sobre riesgos en crédito privado corporativo

(Bloomberg) -- Pacific Investment Management Co. dijo que favorecería los bonos globales con vencimiento entre 5 y 10 años y subponderar la deuda a largo plazo durante el próximo quinquenio. También actuará con cautela en el crédito privado, ya que el menor crecimiento amenaza a las empresas de menor calidad, según las últimas perspectivas anuales de la gestora que maneja US$2 billones en activos.

Un nuevo orden mundial caracterizado por la fragmentación de las alianzas tradicionales, los cambios en la dinámica comercial y el aumento de los déficits alimentará la volatilidad, según escribieron Richard Clarida, Andrew Balls y Daniel Ivascyn, de Pimco, en el informe publicado el martes. Recomiendan a los inversores que protejan sus carteras mediante deuda de alta calidad de países desarrollados y emergentes, y ven oportunidades en la financiación basada en activos, ya que las normas más estrictas sobre el capital bancario ofrecen a los gestores de fondos la posibilidad de desplazar a los bancos regionales como prestamistas.

“Las perspectivas divergentes en materia de inflación, crecimiento y comercio refuerzan la necesidad de una diversificación amplia y global”, escribieron los tres. “Los inversores activos pueden favorecer los bonos a medio plazo atractivos frente a los vencimientos más largos, aprovechar las diferencias de valoración entre los mercados públicos y privados y aprovechar las oportunidades en la financiación basada en activos, a medida que aumentan los riesgos en áreas de menor calidad y más sensibles a la economía”.

En cuanto al dólar, la empresa con sede en Newport Beach, California, afirmó que la moneda estadounidense mantendría su estatus de reserva mundial “dada la falta de alternativas realistas”. Sin embargo, no es inmune a un mercado bajista prolongado, en caso de que cambie la demanda de activos estadounidenses, “especialmente si los inversores extranjeros reevalúan su tolerancia a la exposición al dólar sin cobertura”.

Pimco también espera que las curvas de rendimiento de los gobiernos mundiales sigan empinándose y prevé más casos de “volatilidad episódica del mercado, como se vio en EE.UU. en 2023 y 2025, y de forma más acusada en el Reino Unido en 2022”.

Los rendimientos de los bonos a 30 años de Japón, Alemania, Canadá, Francia, el Reino Unido y EE.UU. han subido este año, lo que refleja la preocupación por el gasto y el aumento de los niveles de deuda.

Pimco dijo que prevé “mantener una tendencia a sobreponderar el tramo de 5 a 10 años de las curvas de rendimiento globales y a subponderar el tramo largo”.

En lo que va de año, la gestora de activos ha sabido capear la volatilidad que subyace a los bonos estadounidenses. El fondo Income Fund, buque insignia de Pimco, con US$182.000 millones en activos, ha obtenido un retorno del 3,6%, superando al 96% de sus rivales. En los últimos tres y cinco años, el fondo ha superado al 91% de sus competidores.

En enero, la gestora de bonos afirmó que la incertidumbre del mercado contribuiría a reforzar la rentabilidad, y se ha mostrado sistemáticamente a favor de mantener bonos del Tesoro a 5 y 10 años. El bono a cinco años ha bajado alrededor de 0,3 puntos porcentuales hasta el 4,06% en lo que va de año, mientras que el bono a 10 años ha bajado 0,1 puntos porcentuales hasta el 4,45%.

“Los bonos del Tesoro de EE.UU. siguen siendo la camisa sucia más limpia del armario soberano en nuestro horizonte temporal secular, respaldados por el estatus del dólar como moneda de reserva”, escribieron los autores.

Otros puntos clave:

“Las valoraciones apuntan a una menor probabilidad de que la renta variable supere a la renta fija”, debido en parte a que los ingresos de los bonos de alta calidad son “tan buenos como lo han sido en mucho tiempo”. Además, los tenedores de bonos “ahora pueden beneficiarse de mayores rendimientos y de una posible apreciación de los precios, dado que los bancos centrales tienen un amplio margen para recortar las tasas”.Aunque el excepcionalismo de EE.UU. frente a sus rivales globales “se ha reducido este año”, Pimco afirmó que una relajación de las incertidumbres comerciales y fiscales podría hacer resurgir la preeminencia de EE.UU.Es probable que la inflación de EE.UU. vuelva a los niveles objetivo de la Reserva Federal en el horizonte secular, tras cualquier aumento a corto plazo debido a los aranceles.La probabilidad de una recesión en EE.UU. en los próximos cinco años “parece mayor” que el riesgo habitual de dos tercios.Más allá de EE.UU., otras economías líderes “se enfrentan a retos de crecimiento distintos, mientras que los países emergentes se ven reforzados por una gestión prudente de la deuda, pero también influenciados por los cambios en el comercio mundial y las políticas de los mercados desarrollados”.“Los diferenciales de crédito siguen siendo ajustados en relación con los promedios históricos, a pesar del elevado potencial de recesión secular, lo que pone de relieve las áreas de complacencia en los mercados de crédito público y privado”.Los avances en inteligencia artificial pueden alimentar la volatilidad en los mercados de préstamos directos apalancados, que se caracterizan por una gran exposición a empresas tecnológicas vulnerables a la disrupción de la IA.“Expresamos cautela en áreas del crédito privado corporativo en las que la formación de capital ha superado las oportunidades de inversión, lo que podría dar lugar a una posible decepción. Las tensiones se están haciendo evidentes en el capital privado y el crédito privado, y podrían agravarse considerablemente en caso de recesión”.

