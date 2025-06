El cauteloso posicionamiento de Wall Street deja margen alcista para el S&P 500

(Bloomberg) -- Los analistas de empresas como Barclays Plc y JPMorgan Chase & Co. ven un mayor potencial alcista para las acciones estadounidenses, en parte porque esperan que los inversores institucionales abandonen su postura cautelosa y aumenten su exposición a la renta variable.

Aunque las acciones se han recuperado con fuerza tras la caída de abril provocada por los aranceles, los grandes gestores de fondos siguen notablemente infraponderados: según Deutsche Bank AG, su posición global en renta variable solo ha sido inferior un 23% de las veces desde 2010.

Las cambiantes políticas comerciales del presidente Donald Trump les han llevado a mostrar cautela, incluso cuando los inversores minoristas optimistas han contribuido a que el índice S&P 500 vuelva a alcanzar máximos históricos. Esa posición refleja el sentimiento tentativo de los gestores de activos institucionales, pero les da margen para aumentar sus asignaciones en su intento por seguir el ritmo del mercado.

En Barclays, el director global de estrategias tácticas de renta variable, Alexander Altmann, afirma que su equipo “mantiene una posición larga y fuerte en la renta variable estadounidense” para las próximas semanas, calificando tanto el posicionamiento como el sentimiento de “demasiado bajos”.

Y con el enfoque de la administración Trump aparentemente desplazándose de los aranceles a los recortes fiscales, “el camino de menor resistencia es hacia nuevos máximos”, escribieron la semana pasada a sus clientes los estrategas de JPMorgan, liderados por Dubravko Lakos-Bujas. “Incluso después de un repunte en forma de V de la renta variable mundial, el posicionamiento de los inversores sigue siendo entre ligero y moderado y el sentimiento es tibio”.

El S&P 500 se acerca a su primer máximo histórico desde el 19 de febrero, tras repuntar un 20% desde su mínimo del 8 de abril. Esa rápida recuperación de las fuertes pérdidas se produjo en menos de dos meses, la “crisis de volatilidad” más breve de la historia, según los estrategas de Deutsche Bank liderados por Parag Thatte.

Sin embargo, gran parte de ese avance fue impulsado por los inversores minoristas, ya que el llamado “dinero inteligente” se mantuvo al margen y, en gran medida, sigue haciéndolo. Si las acciones siguen subiendo, eso podría obligar a los actores institucionales a empezar a comprar para mantenerse al día con el avance.

Keith Lerner, codirector de inversiones de Truist Advisory Services, dijo que los inversores institucionales, en comparación con sus homólogos minoristas, se centran “mucho más en el riesgo, no solo en la recompensa”. Aunque hay catalizadores para que el mercado repunte, también desconfían de los escollos relacionados con la política, afirmó.

“Si hay una tormenta fuera y decide conducir tres horas para llegar al sur de Florida desde Orlando, puede que lo consiga, pero ¿es prudente hacerlo?”.

En Deutsche Bank, este tono cauteloso forma parte de su pronóstico alcista para el S&P 500. Si los inversores confían en que el impacto de los aranceles será moderado y temporal, probablemente pasarán por alto cualquier ralentización del crecimiento “y se decantarán por una sobreponderación en previsión de un repunte”, según el estratega jefe de renta variable estadounidense y global, Binky Chadha, y su equipo.

Chadha y sus colegas esperan que el índice de referencia alcance un máximo histórico y suba hasta los 6.550 puntos a finales de año, un 9% más que el nivel de cierre del lunes.

Nota Original: Wary Wall Street Positioning Leaves Room for S&P 500 to Rally

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }

--Con la colaboración de Jess Menton.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.