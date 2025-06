¿Cuál es el postre típico del verano en España?: el chef José Andrés tiene claro cuál es la "torrija" estival

En Navidad no faltan los turrones, en Reyes reina el roscón, y en Semana Santa las torrijas se llevan todo el protagonismo. Pero ¿qué ocurre en verano? ¿Existe un dulce que represente esta estación en España con la misma fuerza simbólica? La respuesta corta es no. Pero eso no significa que falten opciones.

España cuenta con una rica tradición repostera que también se adapta al calor. Aunque no hay un único postre que se identifique como "el dulce del verano", sí existen recetas refrescantes, populares y profundamente arraigadas que marcan el sabor de esta época del año.

DELICIOSOS CANDIDATOS PARA CORONAR EL VERANO

Desde la costa mediterránea hasta el interior peninsular, cada región tiene sus propios dulces estivales. Uno de los más emblemáticos es la horchata de chufa con fartons, típica de Valencia, que refresca las tardes más calurosas. En el resto del país, la leche merengada -una bebida fría y espumosa con canela y clara de huevo- se gana el favor de los más tradicionales.

Los helados artesanos también entran en escena, especialmente aquellos con sabores netamente españoles como el turrón o la horchata. La macedonia de frutas frescas, aderezada con zumo de naranja o un toque de licor, es otra opción habitual, ligera y repleta de color.

OTROS CLÁSICOS DEL CALOR

Los flanes y las natillas, fríos, suaves y fáciles de digerir, siguen presentes en muchas mesas veraniegas. Incluso dulces como los pestiños -más típicos de la Semana Santa- se consumen también en verano en regiones como Andalucía.

Tampoco falta la emblemática tarta de Santiago, especialmente en los meses de julio y agosto, coincidiendo con el Día del Apóstol. Galicia convierte este postre de almendra en parte esencial de sus celebraciones estivales.

LA ELECCIÓN DE JOSÉ ANDRÉS: LA COCA DE SANT JOAN

El chef José Andrés lo tiene claro: para él, no hay mejor manera de celebrar el verano que con una Coca de Sant Joan. Este dulce catalán, decorado con frutas confitadas y piñones, es tradicional en la noche del 23 al 24 de junio para celebrar la festividad de San Juan, y es símbolo de fiesta, fuego y verano mediterráneo.

"Incluso si estás al otro lado del océano, en tu propia casa, te sentirás conectado con esta tradición española", reconoce en una entrada de su blog. "Requiere un poco de tiempo y cariño, pero te prometo que vale la pena", asegura. Para él, la Coca de Sant Joan no es solo un postre: es una forma de revivir la noche del fuego, las hogueras en Montjuïc y el espíritu festivo del solsticio, convertido en sabor.