China y EE.UU. celebran su segundo día de negociaciones comerciales en Londres

Estados Unidos y China reanudaron las conversaciones por segundo día consecutivo en Londres y los mercados financieros seguían en vilo mientras las mayores economías del mundo intentan llegar a un acuerdo para permitir las exportaciones de productos tecnológicos e industriales clave y evitar una escalada de la guerra comercial.

Los equipos liderados por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se reunieron de nuevo el martes poco después de las 10:40 a.m. en Lancaster House. La mansión de estilo georgiano situada cerca del Palacio de Buckingham ha sido escenario de importantes discursos de primeros ministros británicos, gobernadores de bancos centrales y fiestas de la familia real británica.

En declaraciones a los periodistas a la llegada de los funcionarios, el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, dijo que las conversaciones van bien y que se espera que duren todo el martes.

El presidente Donald Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca el lunes que “estamos bien con China. China no es fácil”, y añadió que solo estaba recibiendo “buenos informes” de la sesión de casi siete horas del lunes. Bessent dijo después del primer día que habían tenido una “buena reunión”.

Los mercados de bonos y divisas siguen de cerca las negociaciones en busca de pistas sobre el posible impacto económico. El índice Bloomberg Dollar Spot, que ha caído bruscamente este año debido a que las tensiones comerciales socavan la confianza en los activos estadounidenses, se encuentra en torno a sus niveles más bajos desde 2023.

La cuestión clave de esta semana es restablecer los términos del acuerdo alcanzado el mes pasado en Ginebra, en el que Estados Unidos entendió que China permitiría más envíos de tierras raras a clientes estadounidenses. La administración Trump acusó a Pekín de actuar con demasiada lentitud, lo que amenazaba con provocar escasez en sectores manufactureros nacionales.

A cambio, el gobierno de Trump está dispuesto a retirar una serie de medidas recientes dirigidas al software de diseño de chips, piezas de motores a reacción, productos químicos y materiales nucleares, según personas familiarizadas con el asunto. Muchas de esas medidas se tomaron en las últimas semanas, cuando se recrudecieron las tensiones entre Estados Unidos y China.

“Punto para China”

“La decisión de Estados Unidos de retirar parte de los controles tecnológicos se consideraría una victoria para China”, afirmó Dexter Roberts, investigador senior no residente del Global China Hub del Atlantic Council. “Si pensamos en la última administración, la posibilidad de que Estados Unidos retirara cualquier control era prácticamente impensable”.

Hace un mes, Pekín y Washington acordaron una tregua de 90 días, hasta mediados de agosto, en sus devastadores aranceles para dar tiempo a resolver muchas de sus diferencias comerciales, desde los aranceles hasta los controles a la exportación.

Al mismo tiempo, el equipo comercial de Trump se apresura a cerrar acuerdos bilaterales con India, Japón, Corea del Sur y varios otros países antes del 9 de julio, cuando los llamados aranceles recíprocos del presidente estadounidense pasarán del 10% actual a niveles mucho más altos adaptados a cada socio comercial.

Mientras tanto, el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo el martes su primera conversación telefónica con el recién elegido presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y pidió cooperación para salvaguardar el multilateralismo y el libre comercio.

“Debemos reforzar la cooperación bilateral y la coordinación multilateral, salvaguardar conjuntamente el multilateralismo y el libre comercio, y garantizar la estabilidad y la fluidez de las cadenas industriales y de suministro mundiales y regionales”, afirmó Xi, según el informe de la CCTV.

