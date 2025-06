Trump promete "liberar Los Ángeles" con la Guardia Nacional desplegada ante otro día de protestas contra el ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado este domingo las protestas contra las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en California como "turbas violentas e insurrectas" y ha asegurado que "se restablecerá el orden, se expulsará a los ilegales y se liberará a Los Ángeles".

"Estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación", ha asegurado Trump en una publicación en Truth Social en la que ha ordenado a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a la fiscal general, Pam Bondi, "que tomen todas las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la invasión migratoria y poner fin a estos disturbios migratorios".

El mandatario norteamericano ordenó el despliegue de la Guardia Nacional durante la noche de protestas del sábado, marcadamente en las ciudades de Compton y San Bernardino, vecinas al núcleo urbano de la ciudad de Los Ángeles, en la que constituye la primera vez en 60 años que un presidente estadounidense despliega al cuerpo reservista sin la solicitud del gobernador del estado, en este caso Gavin Newsom, que tachó la medida de "provocación".

Ahora, el dirigente demócrata, que ha pedido a la población que no use la violencia para "no dar a Trump lo que quiere", ha publicado en la red social X la carta que ha enviado al jefe del Pentágono para que revoque el despliegue militar "y devuelva la Guardia Nacional al control legítimo del Estado de California, para que sea desplegada según sea necesario".

En la misiva, el gobernador de California ha señalado que la decisión de enviar a la fuerza militar federal no fue transmitida a su oficina para que la aprobase u ordenase como establece la ley, siendo, además, "incompatible con el memorándum del presidente, que prevé la 'coordinación con los gobernadores de los estados' para identificar y ordenar a las unidades de la Guardia Nacional que presten servicio federal".

"No hay necesidad de desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles, y hacerlo de esta manera ilegal y durante un período tan prolongado constituye una grave violación de la soberanía estatal que parece diseñada intencionadamente para agravar la situación", ha denunciado Newsom, que ha defendido la labor e idoneidad de la Policía local y del condado para abordar las protestas.

En apoyo al californiano, una de las grandes caras visibles demócratas, 22 gobernadores del partido han emitido un comunicado condenando la movilización como "un alarmante abuso de poder" y criticando las palabras de Hegseth, que no descartaba el sábado enviar a los marines: "amenazar con enviar a los marines estadounidenses a barrios estadounidenses socava la misión de nuestros militares, erosiona la confianza pública y demuestra que la Administración Trump no confía en las fuerzas del orden locales".

"Apoyamos al gobernador Newsom, quien ha dejado claro que la violencia es inaceptable y que las autoridades locales deben poder hacer su trabajo sin el caos que supone esta interferencia e intimidación federal", concluye el mensaje.