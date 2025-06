Candidato presidencial colombiano Uribe fue baleado en Bogotá: Semana

(Bloomberg) -- El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe recibió un disparo en un acto celebrado en Bogotá el sábado, según informó Semana.

El candidato de 39 años del partido opositor Centro Democrático fue atacado por un hombre durante el acto celebrado en la capital colombiana, según informó el medio de comunicación.

Uribe, que tenía la cabeza y la espalda cubiertas de sangre, fue trasladado a un centro médico de la ciudad, según Semana.

Nota Original: Colombia Presidential Candidate Uribe Shot in Bogota: Semana

