Harvard consigue suspensión temporal de veto de Trump a estudiantes internacionales

(Bloomberg) -- La Universidad de Harvard obtuvo una suspensión temporal de la prohibición del presidente Donald Trump que impedía a sus estudiantes internacionales ingresar a EE.UU., un revés legal para la administración en su mediática disputa con la institución.

La jueza federal Allison Burroughs dictaminó el jueves que el gobierno no puede aplicar la proclamación de Trump que intensifica su conflicto con la universidad por los estudiantes extranjeros. La jueza emitió su fallo tras una demanda modificada presentada por Harvard el 23 de mayo. Esta demanda se opone a otra orden de EE.UU. que impedía matricular a estudiantes internacionales. Burroughs ya había bloqueado esa medida.

La jueza, con sede en Boston, concedió una orden de restricción temporal. Alegó que Harvard sufriría “un daño inmediato e irreparable” si la proclamación entrara en vigor. Fijó una audiencia para el 16 de junio.

Al emitir la proclamación el miércoles, Trump afirmó que la negativa de Harvard a proporcionar registros sobre la mala conducta de estudiantes internacionales supone un riesgo para la seguridad nacional. Su medida ejecutiva impidió la entrada a EE.UU. de estudiantes e investigadores extranjeros de Harvard. El mes pasado, la administración revocó la capacidad de la universidad para patrocinar sus visados.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que la sentencia del jueves “retrasa la justicia y busca socavar los poderes constitucionales del presidente”.

“Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus elevadas matrículas para engrosar sus multimillonarios fondos de patrimoniales; ese hecho no ha cambiado”, afirmó en un comunicado. “La administración Trump se ha comprometido a devolver el sentido común a nuestro sistema de visados para estudiantes, y esperamos que un tribunal superior nos dé la razón en este asunto”.

El presidente de Harvard, Alan Garber, había instado al juez a actuar con rapidez. “Mientras el tribunal examina nuestra solicitud, se están elaborando planes de contingencia para garantizar que los estudiantes y académicos internacionales puedan continuar sus estudios en Harvard este verano y durante el próximo año académico”, indicó un comunicado emitido tras la modificación de la demanda.

Enfrentamiento

La proclamación de Trump intensifica el enfrentamiento con la universidad más antigua y rica de EE.UU., donde los estudiantes extranjeros representan el 27% del campus. Harvard también ha demandado a EE.UU. por congelar más de US$2.600 millones en fondos federales.

Ambas demandas alegan que Trump está tomando represalias ilegales contra Harvard, violando sus derechos de libertad de expresión al exigir controlar la gobernanza, el plan de estudios y la “ideología” de profesorado y alumnado.

Las acciones de Trump son “parte de una campaña concertada y creciente de represalias” por parte del gobierno en clara venganza, afirman los abogados de Harvard.

La orden de Trump afirma que Harvard “ya no es un administrador fiable de los programas de estudiantes internacionales y visitantes de intercambio”. También acusa a la universidad de no abordar infracciones y el aumento de “tasas de delitos violentos” en el campus. Critica a investigadores por colaborar con colegas chinos, lo que, según Trump, podría favorecer la modernización militar de Pekín.

La proclamación suspende durante seis meses la entrada de estudiantes internacionales y visitantes de intercambio que quieran realizar investigaciones. Ordena al secretario de Estado, Marco Rubio, revisar si deben revocarse visados de extranjeros actualmente en Harvard. EE.UU. haría excepciones para “cualquier extranjero cuya entrada sea de interés nacional”.

Harvard afirma estar en contacto regular con el DHS. Ha proporcionado los datos legales requeridos e información disciplinaria adicional sobre estudiantes internacionales.

Burroughs ya había prohibido temporalmente al gobierno revocar la participación de Harvard en su Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, gestionado por el DHS. La orden del jueves amplió esa suspensión hasta el 20 de junio.

Los más de 7.000 estudiantes e investigadores de Harvard con visados “se han convertido en peones de la escalada de represalias del gobierno”, afirmaron los abogados. “La proclamación es un intento evidente de eludir la orden de este tribunal”.

La nueva sentencia de Burroughs aumenta las posibilidades de que el caso termine en el Tribunal Supremo. En 2018, el alto tribunal dictaminó que el presidente tiene amplia autoridad para restringir la entrada al país. La sentencia, por 5 votos contra 4, confirmó la prohibición de viajar impuesta por Trump, rechazando alegatos de discriminación religiosa.

“Me siento rechazado”

El presidente del cuerpo estudiantil de Harvard, Abdullah Shahid Sial, regresó a Pakistán al terminar el año académico. Su regreso para cursar el tercer año depende “totalmente de las oficinas de inmigración de EE.UU.”.

“Creo que la administración Trump ha hecho un muy buen trabajo para que los estudiantes internacionales se sientan rechazados”, dijo Sial, de 20 años. “Me siento rechazado”.

Trump ha tratado de reformar las políticas de Harvard en admisiones y contratación. Cita protestas pro palestinas y casos de antisemitismo tras el ataque de Hamás en octubre de 2023.

Trump también ha dicho que quiere limitar la matrícula extranjera en Harvard al 15%, revocar su exención fiscal y cancelar contratos federales.

Además, la administración anunció que solicitará revocar la acreditación de la Universidad de Columbia.

El caso es Harvard contra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., 25-cv-11472, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Massachusetts (Boston).

