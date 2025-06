Constitucional le cierra la puerta a partido de Evo Morales y le da luz verde al de Rodríguez

La Paz, 5 jun (EFE).- El órgano constitucional de Bolivia dio luz verde este jueves al partido político del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, Movimiento Tercer Sistema (MTS) para que participe en las elecciones generales de agosto y le cerró la puerta a la organización política con la que el exmandatario Evo Morales pretendía buscar la Presidencia.

Tras una sesión hoy, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó que el partido MTS podrá inscribir a sus candidatos con la Alianza Popular para los comicios del 17 de agosto, y con esto Rodríguez, conocido como el "heredero" político de Morales (2006-2019), podrá continuar con su candidatura presidencial.

Por el contrario, el TPC inhabilitó al Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), con el que Morales (2006-2019) quería presentar su candidatura presidencial, y del cual se ratificó la pérdida de su personería jurídica.

“El Tribunal Constitucional ha decidido que se mantienen vigentes las decisiones que se tomaron en ese congreso del Movimiento Tercer Sistema y ha decidido que se mantenga la inscripción y la habilitación del Movimiento Tercer Sistema para participar en las elecciones de agosto de este año”, afirmó el magistrado del TCP Yván Espada.

Mientras que en otra resolución los magistrados mantuvieron "la vigencia de la determinación" del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cancelar la personería jurídica de Pan-Bol, y se descarta la participación de Morales para los comicios.

Tras conocerse el fallo, Morales indicó a en sus redes sociales, "el plan del imperio se consuma mediante un Tribunal Constitucional que actúa como francotirador: restringe y habilita la participación electoral a pedido. La consigna es clara: entregar al gobierno a la derecha y legitimar la elección con candidaturas pactadas que cuiden sus espaldas".

Por su parte, Rodríguez celebró junto a sus seguidores y habló de su mentor Evo Morales,

“Necesitamos encaminar este proceso, entre todos, absolutamente todos. Yo le digo, por más que no me tenga presente o ya no me quiera el hermano Evo, yo lo voy a tener siempre presente, lo tengo presente. Yo no seré malagradecido, desleal o traidor como dicen”, dijo el presidente del Senado boliviano.

Los seguidores del expresidente Morales mantienen desde hace cuatro días bloqueos en 28 puntos en carreteras del centro Bolivia, para exigir que se habilite a su líder para los comicios y la renuncia del presidente Luis Arce al cual culpan de la crisis económica del país.

Arce calificó estás movilizaciones como un intento de desestabilizar su Gobierno y que Morales y su entorno "persiguen" su renuncia y la de todos los integrantes del Gobierno, "y esto solamente para habilitar su candidatura por la fuerza".

En la víspera, el Gobierno boliviano anunció que denunciará penalmente a Morales por siete delitos, entre ellos, obstaculización de procesos electorales, ante las protestas y amenazas de sus seguidores para forzar su candidatura en los comicios generales de agosto en Bolivia.

Arce y Morales están distanciados desde finales de 2021, por diferencias en el manejo del Gobierno y la candidatura del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), disputa que derivó en la renuncia de Morales a dicho partido este año.

Morales, quien gobernó Bolivia en tres periodos, insistía en ser candidato, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó recientemente que la reelección en Bolivia está permitida "por una única vez de forma continua", sin posibilidad de un tercer mandato.