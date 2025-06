Acciones alcanzan su nivel más alto desde febrero tras datos empleo

(Bloomberg) -- Las acciones cerraron en su nivel más alto desde febrero y los rendimientos de los bonos subieron, luego de que los datos sobre el empleo disiparan las preocupaciones sobre una desaceleración económica inminente. Las acciones también subieron ante las esperanzas de que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se estén suavizando, después de que el presidente Donald Trump anunció que los negociadores se reunirán el lunes.

Un avance del 1% en el S&P 500 impulsó el índice hasta la marca de los 6.000 puntos. Los sectores sensibles a la economía obtuvieron mejores resultados. Tesla Inc. repuntó un 3,8 % y lideró las ganancias de las megacapitalizadas. Los bonos del Tesoro cayeron en toda la curva, con los rendimientos a dos años superando el 4%. Los mercados monetarios recortaron sus apuestas a que la Reserva Federal reducirá las tasas dos veces este año. El dólar subió. El bitcoin también recibió un impulso.

Aunque el crecimiento del empleo estadounidense se moderó en mayo y los meses anteriores se revisaron a la baja, el informe del viernes superó ligeramente las previsiones, lo que reforzó a los optimistas, que se preparaban para una decepción después de que los datos de esta semana plantearan dudas sobre la fortaleza de la contratación en EE.UU.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 1% a las 16:00, hora de Nueva YorkEl Nasdaq 100 repuntó 1%El Dow Jones Industrial Average subió 1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,3%El euro cayó 0,4% a US$1,1397La libra esterlina cayó 0,3% a US$1,3532El yen japonés se debilitó 0,8% a 144,79 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subió un 3,8% a US$104.315,12ether subió un 3,6% a US$2.487,06

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó 11 puntos básicos hasta el 4,50%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años tuvo pocos cambios hasta el 2,58%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 4,64%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 2% a US$64,63 el barrilEl oro al contado cayó 1,2% a US$3.312,90 la onza

Nota Original: Futures Extend Gains, Bonds Drop After Jobs Data: Markets Wrap

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en DAYB

--Con la colaboración de John Viljoen.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.