Tesla sufre caída fuerte mientras S&P 500 modera ganancias antes del informe laboral

Las esperanzas de que se calmen las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo se calmen llevaron a los inversionistas en Wall Street a impulsar un repunte de las acciones después de que Donald Trump y Xi Jinping acordaron continuar las negociaciones comerciales.

Las acciones borraron sus pérdidas, y el S&P 500 amplió a un 20% el repunte desde el mínimo alcanzado el 8 de abril, después de que Trump declarara que había mantenido una “muy buena conversación telefónica” con el presidente chino, en la que se aclararon las disputas en torno a las exportaciones de tierras raras. La mayoría de los principales sectores operaban al alza el jueves, encabezados por las grandes tecnológicas. Microsoft Corp. se disparó hasta alcanzar un máximo histórico. Los bonos caían mientras que el dólar se mantenía prácticamente sin cambios.

Trump afirmó que la conversación con Xi se centró casi exclusivamente en el comercio, pero no especificó si Pekín había aceptado acelerar las licencias de exportación de imanes, cruciales para una amplia gama de productos críticos. El presidente estadounidense dice que viajará a China durante una reunión bilateral con el canciller alemán Friedrich Merz.

“Los mercados esperan que la línea directa entre Washington y Pekín pueda aliviar las tensiones comerciales, aunque sea temporalmente”, señaló Fawad Razaqzada, de City Index y Forex.com. “Es muy importante que la llamada entre Trump y Xi se traduzca en algún movimiento concreto, y rápidamente, para que los mercados justifiquen la compra tan agresiva tras la caída de abril”.

En vísperas de una lectura clave del mercado laboral, el aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo reforzó las apuestas de que la Reserva Federal bajará las tasas de interés dos veces este año, con el primer recorte en septiembre.

Es probable que el ritmo de contratación en Estados Unidos se haya ralentizado en mayo, en momentos en que los empleadores se centran en contener los costos, mientras los hogares se muestran un poco más cautelosos y las empresas reconsideran sus planes de inversión en un contexto de cambios en la política comercial.

Los economistas prevén un aumento de 125.000 puestos de trabajo, después de que el crecimiento del empleo en marzo y abril superara las previsiones, según la mediana de una encuesta de Bloomberg. Eso dejaría la media de los últimos tres meses en un nivel aún sólido de 162.000. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga en el 4,2%.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subía un 0,5% a las 12:05 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subía un 0,7%El Dow Jones Industrial Average subía un 0,4%El Stoxx Europe 600 subía un 0,2%El índice MSCI World subía un 0,3%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subía un 0,4%El índice Russell 2000 subía un 0,5%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registraba pocos cambiosEl euro subía un 0,2% a US$1,1438La libra esterlina subía un 0,2% a US$1,3582El yen japonés caía un 0,8% a 143,91 por dólar

Criptomonedas

bitcóin se mantenía prácticamente sin cambios en US$104.611,43ether caía un 0,6% a US$2.590,92

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaba tres puntos básicos hasta el 4,38%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba cinco puntos básicos hasta el 2,58%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba un punto básico hasta el 4,62%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 0,9% a US$63,39 el barrilEl oro al contado caía un 0,9% a US$3.342,44 la onza

Nota Original: S&P 500 Is Now Up 20% From April Low on Trade Hope: Markets Wrap

