El vicepresidene de EE.UU., JD Vance, justifica acciones comerciales del presidente Trump

Nueva York, 3 jun (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD. Vance, justificó este martes las acciones en materia de comercio del presidente Donald Trump, al asegurar que el país vivía un estancamiento económico de al menos 50 años y una dependencia de productos fabricados fuera del país, que tenía que cambiar, y aseguró que los acuerdos comerciales "no estaban funcionando para nuestra gente".

Vance recordó que la situación en el país fue lo que llevó a Trump a la Casa Blanca el 20 de enero y recordó que al siguiente día se cuestionó y preguntó, "¿dónde están las mayores deficiencias en nuestras cadenas de suministro y cuáles son los 100 productos que dependemos completamente de otra entidad para que los fabrique? La respuesta fue no sabemos".

El vicepresidente acusó a la Administración del demócrata Joe Biden de no haber tomado cartas en el asunto. “Lo más sorprendente de la era hiperglobalizada es que existían estas preguntas básicas sobre la fragilidad de nuestras cadenas de suministro, que no fueron investigadas en absoluto por quienes apoyaron la globalización de esas cadenas”, indicó.

"En realidad estábamos gobernados por completos imbéciles y ni siquiera nos dimos cuenta" hasta el retorno de Trump en su segundo mandato, señaló en la gala del "think tank" American Compas, donde contestó preguntas del fundador del la organización conservadora, Oren Cass, en un evento en el Museo Nacional de la Construcción, en Washington DC.

Antes de la intervención de Vance habló el secretario de Estado, Marco Rubio, que hizo declaraciones similares.

El vicepresidente insistió en que los acuerdos comerciales -que Trump está intentando cambiar- no benefician a los estadounidenses, "no han sido productivos, ni en el ámbito económico, ni en el de la seguridad nacional, ni en el diplomático". Vence apuntó "creo que la mejor manera de resumirlo es que simplemente queremos que la gente normal tenga una buena vida".

También opinó que, de cara al cambio que buscan, necesitan que las universidades capaciten gente "para que Estados Unidos vuelva a una política económica sensata".

Y aunque dijo que no está en contra de Harvard, no perdió la oportunidad de criticar a la institución, con la que Trump mantiene una guerra frontal, al acusarla de no hacer lo suficiente para poner fin al antisemitismo, que asegura reina en esa universidad a la que se le han recortado millones de dólares en fondos.

"Lo que no se puede permitir es que Harvard tenga un enfoque tan explícitamente racista y violatorio de la Ley de Derechos Civiles. Capacita a científicos, de modo que los mejores y más brillantes están siendo excluidos por completo de ese proceso", argumentó.

Por su parte, Rubio comenzó su discurso al recordar que creció durante la década de los años 80 del siglo XX, "la mejor década en la historia", pero que tuvo momentos de tensión, por la amenaza de una guerra nuclear con la Unión Soviética, efecto que desapareció en 1991, con la disolución de ese país, apuntó.

Rubio fue a través de la historia para llegar al presente y señalar que "hoy en día hay muchos países en el mundo que son economías completamente desarrolladas, pero con enormes desequilibrios comerciales, porque quieren que ese sistema siga funcionando. Y eso tiene que corregirse".

"La prioridad número uno de la política exterior debe ser Estados Unidos y lo que sea mejor para los Estados Unidos.", afirmó el secretario de Estado que fue replicado con un fuerte aplauso. EFE