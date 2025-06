Feijóo dice que habrá Conferencia de Presidentes si se incluyen "las propuestas de orden del día de la mayoría" de CCAA

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "quiere convocar una Conferencia de Presidentes, que se someta a la ley, que la convoque de acuerdo con las propuestas de orden del día de la mayoría de los presidentes autonómicos, y se celebrará".

"Si no quiere convocar una Conferencia de Presidentes y lo que pretende es simplemente incumplir la ley, será su responsabilidad, no la de los presidentes que quieren cumplir la ley", ha señalado Feijóo en declaraciones a los medios de comunicación al término de una visita a una empresa del sector agrícola en la localidad navarra de Fontella.

El líder del PP ha afirmado que "a veces el presidente del Gobierno cree que los presidentes autonómicos son las federaciones territoriales socialistas y que puede decidir que un presidente autonómico no presente una cuestión que afecta a su Comunidad Autónoma y que se calle". "Pero esto no es una conferencia del presidente del Gobierno. Esto es una conferencia de los presidentes de las Comunidades Autónomas con el presidente del Gobierno y hay un reglamento. Ese reglamento señala que cuando diez o más presidentes autonómicos quieren incluir una serie de asuntos en el orden del día es obligatoria su inclusión y si no se acepta el reglamento de la Conferencia de Presidentes es una conferencia ilegalmente convocada", ha añadido.

Feijóo ha afirmado que comprende que "el señor Sánchez está muy acostumbrado a hacer cosas fuera de la ley pero los presidentes autonómicos, que son los representantes ordinarios del Estado, no van a hacer cosas fuera de la ley".