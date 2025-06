Elon Musk vende US$5.000 millones en deuda para su startup xAI y vuelve a los negocios

(Bloomberg) -- Elon Musk está vendiendo US$5.000 millones en deuda para su startup de inteligencia artificial, xAI Corp., la última de una serie de iniciativas de recaudación de fondos en su imperio empresarial tras su alejamiento de la política para dedicarse a sus diversas empresas.

Morgan Stanley está vendiendo la deuda de xAI con una tasa de interés de dos dígitos, según personas familiarizadas con las primeras negociaciones sobre los precios. La financiación podría ayudar a Musk a seguir invirtiendo agresivamente en infraestructura de IA mientras construye un enorme centro de datos en Memphis.

Musk anunció la semana pasada que se retiraría de la política. Había pasado meses como asesor principal y compañero habitual del presidente Donald Trump, a quien apoyó en la campaña electoral de 2024 y fue uno de sus principales patrocinadores financieros.

El paquete de deuda incluye un préstamo a plazo con tasa variable, un préstamo a plazo con tasa fija y bonos senior garantizados, dijeron las personas, que no están autorizadas a compartir la información públicamente. Los ingresos se destinarán a fines corporativos generales, y el plazo para comprometer inversiones será el 17 de junio.

Las primeras discusiones sobre los precios son de 7 puntos porcentuales por encima de la tasa de referencia para el préstamo a plazo con tasa variable y un rendimiento aproximado del 12% para los bonos senior, según dijeron diferentes personas con conocimiento del asunto. La venta de deuda ya ha suscitado una demanda superior a los US$3.500 millones, añadieron.

Un representante de xAI se negó a hacer comentarios. Morgan Stanley no hizo comentarios de inmediato.

La presencia de Musk en Washington, donde supervisó una iniciativa gubernamental de recorte de costos conocida como Departamento de Eficiencia Gubernamental, provocó críticas generalizadas hacia su persona, pero también preocupación por el rendimiento de sus empresas. Las acciones de Tesla Inc., donde Musk es director ejecutivo, han caído un 20% desde la toma de posesión.

Además de la emisión de deuda de xAI, Musk también recaudó US$650 millones para su empresa de neurotecnología, Neuralink Corp., y está vendiendo US$300 millones en acciones de xAI a través de una oferta secundaria, según el Financial Times.

Entusiasmo de los inversores

Musk fusionó recientemente xAI con su plataforma de redes sociales X en una empresa combinada llamada XAI Holdings. Ha estado invirtiendo fuertemente en su centro de datos de Memphis, llamado Colossus, cuya venta de deuda podría ayudar a financiar. Esa operación ya cuenta con 200.000 unidades de procesamiento gráfico (GPU) que entrenan sus sistemas de IA, y Musk pretende añadir 1 millón en otra ubicación cercana, según declaró en una entrevista el 20 de mayo en la CNBC.

Bloomberg informó anteriormente de que la empresa estaba en conversaciones con inversores para recaudar unos US$20.000 millones en financiación, lo que subraya el entusiasmo del mercado por la IA, así como la posición de Musk como titán empresarial y actor político.

Morgan Stanley tiene una larga trayectoria de colaboración con Musk.

El banco le asesoró en la adquisición de X —entonces llamada Twitter Inc.— en 2022 y lideró un grupo que proporcionó financiación para la adquisición por valor de US$44.000 millones. Su intención era vender inmediatamente los préstamos a inversores, pero las preocupaciones sobre el negocio subyacente y algunas de las decisiones erráticas de Musk dejaron a los bancos con una deuda riesgosa de US$13.000 millones en sus balances durante más de dos años.

Morgan Stanley relanzó con éxito el proceso de venta este año, deshaciéndose de los últimos restos de deuda en abril, cuando la posición de Musk en Washington reforzó el optimismo sobre las perspectivas de su negocio. La relación inicial entre X y xAI también se promocionó como una ventaja para invertir en los bonos de la plataforma.

Entre la venta de la deuda a su valor nominal o casi nominal, los pagos de intereses y los honorarios de asesoramiento, Morgan Stanley acabó obteniendo cuantiosos beneficios de la operación.

