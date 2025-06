S&P 500 cierra con leve alza, mientras Treasuries y dólar caen

(Bloomberg) -- Wall Street comenzó la semana con el pie izquierdo, con las acciones en terreno negativo tras un débil informe del sector fabril, el recrudecimiento de las tensiones comerciales y la incertidumbre geopolítica. Los bonos recortaban pérdidas, mientras que el dólar se dirigía a su nivel más bajo desde 2023. El petróleo subía con fuerza.

Tras el mejor mes de mayo del S&P 500 en 35 años, el índice cayó al comienzo de lo que históricamente es uno de los meses más tranquilos en cuanto a ganancias. La mayoría de los sectores oepraban en rojo, aunque las acciones de energía y tecnología alejaban al mercado de los mínimos de la sesión. Las empresas estadounidenses de acero y aluminio se dispararon tras la promesa de Donald Trump de duplicar los aranceles sobre estos metales. Los bonos del Tesoro a más largo plazo registraban el desempeño más débil y el diferencial entre los rendimientos a cinco y treinta años cerca del nivel en el que cerró por última vez en 2021.

Los últimos giros en la agenda arancelaria de Trump han alimentado el nerviosismo del mercado, tras las acusaciones mutuas entre Washington y Pekín de incumplir un acuerdo comercial. La Unión Europea advirtió que podría acelerar las medidas de represalia si Trump cumple sus amenazas. Ante el repliegue de las empresas debido a los aranceles, la actividad industrial estadounidense se contrajo y el indicador de las importaciones alcanzó su nivel más bajo en 16 años.

Mientras tanto, Rusia y Ucrania concluyeron en Estambul una segunda ronda de conversaciones que no logró acercar a ambas partes al fin de la guerra, pero sentó las bases para un nuevo intercambio de prisioneros.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

El S&P 500 registraba pocos cambios a las 11:55 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subía un 0,3%El Dow Jones Industrial Average caía un 0,4%El Stoxx Europe 600 registraba caía un 0,1%El índice MSCI World subía un 0,1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot caía un 0,6%El euro subía un 0,8% a US$1,1434La libra esterlina subía un 0,7% a US$1,3552El yen japonés subía un 0,9% a 142,66 por dólar

Criptomonedas

bitcóin caía un 0,6% a US$104.367,79ether subía un 0,4% a US$2.535,96

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaba cuatro puntos básicos hasta el 4,44%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 2,52%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 4,65%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 3% a US$62,64 el barrilEl oro al contado subía un 2,7% a US$3.377,15 la onza

Nota Original: Stocks Fall on Weak Manufacturing and Trade Risks: Markets Wrap

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en DAYB

--Con la colaboración de Andre Janse Van Vuuren.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.