JPMorgan advierte sobre debilidad del S&P 500 ante inflación y panorama comercial

(Bloomberg) -- Los mayores precios y el debilitamiento del crecimiento económico estadounidense durante el verano probablemente amenacen el repunte del S&P 500, según los estrategas de JPMorgan Chase & Co.

“Tras el reciente repunte, creemos que se avecina una fase de desaceleración, que podría parecerse un poco a un episodio de estanflación”, escribió el equipo dirigido por Mislav Matejka en una nota de investigación.

La amenaza de la estanflación y la continua incertidumbre sobre las negociaciones comerciales entre EE.UU. y sus principales socios mantendrán controladas a raya a las acciones en los próximos meses, según los estrategas. También afirmaron que “el panorama actual de los aranceles es peor de lo que la mayoría pensaba a principios de año”.

La previsión bajista se produce después de que el S&P 500 acabara de cerrar su mejor mes desde 2023, pero han vuelto las preocupaciones sobre las tensiones comerciales mundiales y el creciente déficit presupuestario de EE.UU.

Los estrategas de JPMorgan afirmaron que siguen prefiriendo las acciones internacionales a las estadounidenses, donde las valoraciones están muy elevadas. También les gustan los mercados emergentes y se muestran optimistas con respecto a las acciones tecnológicas chinas.

Por su parte, los estrategas de Goldman Sachs Group Inc., liderados por David Kostin, afirmaron que el S&P 500 cotiza cerca de su valor razonable y esperan que las valoraciones se mantengan prácticamente sin cambios en los próximos 12 meses.

Nota Original: JPMorgan’s Matejka Warns US Stock Rally at Risk From Stagflation

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.