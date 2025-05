Zelenski critica falta de seriedad de Rusia por no informar de qué van a llevar a Estambul

Kiev, 31 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, criticó este sábado la falta de seriedad de Rusia, que hasta el momento todavía no ha informado de sus condiciones para un alto el fuego ni sobre lo que tienen la intención de presentar en las conversaciones convocadas por Moscú para el lunes en Estambul.

"En estos momentos no hay información clara sobre con qué van a ir los rusos a Estambul. No la tenemos nosotros, no la tiene Turquía, tampoco la tiene Estados Unidos ni nuestros otros socios. Y de momento, esto no parece muy serio", dijo en su habitual discurso nocturno.

Afirmó que Ucrania se está preparando para dar nuevos pasos diplomáticos junto con sus socios en Europa y en Estados Unidos.

"De hecho, cada día estamos en contacto con todos los que pueden hacer que la diplomacia funcione", añadió.

Subrayó que "por supuesto, todo el mundo quiere que la diplomacia funcione y que haya un alto el fuego real" y que "Rusia deje de jugar con la diplomacia y ponga fin a la guerra".

"Todo el mundo quiere una paz seria, y Rusia tiene que ir a por ello. Este debe ser el orden del día de las reuniones. Hemos dado nuestra agenda", dijo, al tiempo que expresó su esperanza de que "la parte estadounidense sea decisiva en la cuestión de las sanciones para contribuir a la paz". EFE