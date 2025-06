Carlos Sainz: "En una clasificación normal se podría haber luchado por la Q3"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que partirá decimoctavo en el Gran Premio de España tras caer en la Q1, considera que en una sesión de clasificación "normal", sin el percance sufrido este sábado con el argentino Franco Colapinto, podría haber "luchado por la Q3", además de mostrarse convencido de que podrá "luchar por los puntos" en carrera.

"Sabía que para estar en Q3 había que hacer un trabajo perfecto y estar en el sitio perfecto en el momento perfecto. Hoy hemos estado lejos de eso en Q1, nos ha tocado la peor situación posible con un Alpine que ha tenido un problema en la salida de boxes, que nos ha retrasado esa salida. Sigo confiando en que, con una clasificación normal y vueltas buenas, se podría haber luchado por la Q3, pero hoy nos ha costado", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, lamentó no haber podido ofrecer más espectáculo a los aficionados presentes en la grada del Circuit de Barcelona-Catalunya. "El primer dolido y el primero al que no le gusta estar en la Q1 es a mí. Es un mal día para mí, porque esperaba estar en Q3 hoy, aunque el coche no estuviese al 100% este fin de semana seguía confiando en luchar por esa Q3, igual que sigo confiando en luchar por los puntos mañana. Debo agradecerles todo el apoyo que me estaban dando desde las gradas", manifestó.

Por último, el madrileño reconoció que la alta temperatura del asfalto ha hecho que los coches rodasen más lentos. "Quizás ha sido un factor que ha afectado un poco al balance del coche, pero ha sido así desde los Libres 1 y hemos podido ajustar el coche a estas condiciones. El coche estaba listo en la Q1-Q2 para hacer buenas vueltas, pero nos hemos visto afectados un poco por esa situación. Ha sido un poco de mala suerte, pero también hay que hacer las cosas mejor", concluyó.