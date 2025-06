Simeone, sobre su futuro en el Atlético: "Me quedo porque quiero más y sé que se puede"

Buenos Aires, 30 may (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, expresó que su continuidad en el club responde a su intención de "volver a ser protagonistas" y "buscar cosas mejores", y se mostró confiado de poder retornar a la senda del triunfo.

"Yo creo que ahora hay una intención de volver otra vez al menos a tener esa intención de ser protagonistas", expresó Simeone en una entrevista con el canal de YouTube argentino Simplemente Fútbol.

"La temporada pasada vinieron cinco o seis futbolistas, que no pasaba hace un montón, y esperemos que para la próxima temporada también venga un recambio de esa cantidad de futbolistas, porque no hay otro camino que mover en búsqueda de dejar lo mejor y buscar cosas mejores, y por eso me quedo, me quedo porque quiero más y sé que se puede", agregó el entrenador argentino, que está en el cargo desde 2011 y tiene contrato por al menos dos temporadas más.

Simeone agradeció el "sostén del club" a su trabajo incluso en los tiempos que no fueron buenos y destacó: "Si vos sabés que el camino es el bueno, sigamos por ese lado. Fuimos siguiéndolo y hoy estamos donde estamos".

"No importa que no salgamos campeón, nosotros tenemos que llegar lo más lejos que podamos porque ese legado se los dejamos a los que vienen", agregó.

El argentino se refirió también a la difícil competencia que su equipo enfrenta ante el Barcelona y el Real Madrid, que en esta temporada le sacaron una diferencia de doce y ocho unidades respectivamente.

"Somos un rival porque hemos trabajado para que pareciera que estamos cerca, pero la realidad es que para salir campeones tenemos que estar al 100% todos los partidos, no podemos bajar al 60%, y ellos sí se lo pueden permitir", reconoció, y destacó que ambos clubes "tienen otras herramientas que como equipo no se vislumbran pero sí individualmente".

"Si tú estás al 100% es una opción. Este año, de las ultimas Ligas fue la que vi que estuvimos más cerca", agregó Simeone, cuyo último título de Liga fue en la temporada 2020/2021.

El 'Cholo' fue consultado también por la experiencia de dirigir a su hijo, Giuliano Simeone, que tuvo una buena temporada con el 'Colchonero'.

"Yo le veía cosas en el Alavés, nos podía ayudar. No hasta el punto en que está, porque superó mi expectativa. Pensé que nos podía ayudar de vez en cuando, entrando 20, 30 minutos como un buen revulsivo porque es rápido. Pero no la estabilidad y la regularidad que fue teniendo y creciendo durante la Liga", comentó.

Además, destacó que su hijo "tiene alma y corazón" y enfatizó que "se ganó solo el lugar".

"El proceso es difícil. Siempre pensé que no es bueno tener a tu hijo en el vestuario. Pero viéndolo cómo estaba, pensé que si es jugador para el Atlético, ¿por qué me voy a perder la oportunidad de tenerlo?", añadió. EFE