Prodhomme: "Es un día superespecial"

Redacción deportes, 30 may (EFE).- El francés Nicolas Prohhomme (Decathlon Ag2r La Mondiale), ganador de la decimonovena etapa del Giro en Champoluc, vivió un "día superespecial, con sensaciones increíbles", día histórico para el ciclista galo, quien estrenó su palmarés en una 'grande'.

"No buscaba la general, quería buscar una etapa. He peleado muchísimo, día tras día. Gané en el Tour de los Alpes y ahora en el Giro. Estoy contentísimo, es un día súper especial", dijo Prodhomme en meta.

El triunfo tuvo su lado heroico, pues atacó en el penúltimo puerto, en Le Joux, y desde entonces marchó en solitario hasta la meta.

"No teníamos mucha diferencia y cuando lancé el primer ataque las sensaciones no eran muy buenas, no estaba listo para las subidas que venían, pero kilómetro tras kilómetro me he ido encontrando mejor. En la última subida he visto que la diferencia no era grande, he corrido el riesgo, he dado todo. Hoy quería jugar a ganar. La sensación es increíble", concluyó. EFE