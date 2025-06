Marquinhos: "Todos nuestros jugadores están muy motivados para hacer el mejor partido de su vida"

El futbolista brasileño, Marquinhos Aoás ha subrayado este viernes que él y sus compañeros del Paris Saint-Germain "están muy motivados para hacer el mejor partido de su vida" durante la final de la Liga de Campeones, donde este sábado (21.00 horas) en el Allianz Arena (Múnich) se enfrentarán a Inter de Milán en busca de su histórico primer título.

"Hay muchas cosas que han cambiado desde mi llegada. Creo que el equipo ha crecido mucho, hemos vivido momentos buenos y difíciles. Mañana tenemos una gran oportunidad de hacer algo muy bonito para la historia del club, para la historia de todos los jugadores que están aquí. Yo en particular tengo una segunda oportunidad en una final de Champions League y no quiero dejar que se me escape", dijo Marquinhos.

"Creo que todos los jugadores están listos, todos están muy motivados para hacer el mejor partido de su vida, para tener un máximo de placer en el campo. Porque es muy difícil, se necesita mucho trabajo para llegar a una final de Champions League. Hicimos lo máximo que podíamos para llegar a esta final. Fue el mejor momento de la temporada y queríamos estar aquí, queríamos participar de esto", añadió el capitán.

"Ahora es nuestro turno de hacer lo que sea necesario para terminar esta temporada bien y traer este trofeo a casa, a París, para todos los que nos han apoyado y para toda nuestra familia que ha estado con nosotros durante toda esta temporada", comentó Marquinhos en rueda de prensa.

Luego el defensa brasileño repasó los últimos años del PSG. "Creo que el club ha evolucionado mucho. Estoy muy feliz, muy contento de ver cómo el club ha crecido y de todos los momentos que hemos pasado juntos. Yo también he evolucionado mucho con el club, por eso hay mucho respeto y muchas historias en común conmigo y con el club", argumentó al respecto.

También valoró a su entrenador, el asturiano Luis Enrique Martínez. "Tiene un papel muy importante en esta equipo. Desde el primer día que llegó, siempre ha trabajado no solo el aspecto táctico y no solo el aspecto físico, sino también el aspecto mental. Saber gestionar el tiempo y, sobre todo, saber gestionar las emociones para lograr llevar cada partido adonde queramos con esfuerzo. Eso es lo que ha trabajado mucho desde que llegó y es lo que nos ha llevado hasta aquí", reiteró.

"Si vemos la temporada que hemos tenido y los partidos difíciles que hemos tenido, vemos momentos difíciles que hemos enfrentado en partido y hemos conseguido revertir la situación. También pasa por ahí, también pasa por todo este trabajo que él ha hecho, y que nos lo ha traido desde que llegó. Esta semana incluso ha hablado mucho con nosotros, nos ha preparado bien todos los planes y creo que llegamos a esta final listos para todo lo que pueda pasar durante el partido", explicó Marquinhos.

"Es verdad que queremos ganar, queremos ir hacia la victoria desde el primer minuto. Pero todo puede ocurrir en este tipo de partidos, en este tipo de enfrentamientos, y nosotros estamos listos para eso y para todo lo que pueda suceder", agregó antes de elogiar a su compañero Dembélé.

"Él conoce su papel, tiene un papel muy importante. Es uno de los líderes del equipo; líder no solo ofensivo, sino también en el vestuario, por su estado de forma, por su discurso y por su manera de buscar las cosas. Hemos visto esta temporada cómo ha tomado muy bien su papel y nada cambia, después en el campo ya saben cómo es y lo que es capaz de hacer", recalcó sobre el exjugador --entre otros-- del FC Barcelona.

"Yo en el entrenamiento lo veo todos los días y lo pueden ver durante los partidos. Estoy muy contento de tener al lado a un jugador tan inteligente. Como él mismo ha dicho, en esa posición --de '9'-- hay que ser muy inteligente y entender los espacios libres que el equipo adversario le deja. Es un jugador muy difícil de defender", advirtió.

"Nosotros vamos a usar eso de la mejor manera en el campo. Nosotros siempre decimos que si el colectivo es fuerte, es que el colectivo es fuerte", resaltó. "Eso es nuestro grupo, el que vive todos los días en cada entrenamiento y en todos los partidos que hemos tenido. Siempre el colectivo va primero y después van las individualidades", repitió.

"La gente hace muchas comparaciones, por todas los años que he pasado aquí y todos los equipos que he tenido. Pero ésta realmente da gusto en todos los días, en todos los partidos. Lo vemos en cómo nos ayudamos, cómo corremos juntos, cómo nos entendemos en el campo, y eso es lo que hay", indicó. "Yo estoy encantado de este equipo, de todo lo que hemos hecho en el campo, de todo lo que hemos hecho los unos por los otros, y me emociona mucho formar parte de este equipo", admitió Marquinhos.

Además, habló sobre cómo afrontar una final. "Lo mejor es estar bien equilibrado, no hay que tener motivación de más porque también eso puede equivocarnos. No hay jugador que no esté motivado de por sí para este tipo de partidos. Por eso he dicho que todo el mundo está listo", apuntó.

Igualmente recordó "todo" lo atravesado "durante esta temporada y el año pasado también con el entrenador, que nos ha preparado para llegar hasta aquí". "No hay más cosas que hacer, solo queda esperar que llegue ae momento y vamos a hacer todo para ganar este título", vaticinó.

Después fue preguntado si el PSG tenía más madurez. "Creo que sí. Durante todos estos años, desde que estoy aquí, veo cómo el club ha mejorado y ha crecido. También hay un trabajo colectivo de la dirigencia, que ha hecho que podamos estar en las mejores condiciones para llegar hasta aquí. Tenemos un entrenador excepcional, que nos ha preparado para que podamos estar aquí", opinó el zaguero brasileño.

"Incluso aunque no tengamos muchos años, pues tenemos un equipo muy joven, vemos cómo estamos listos para este tipo de partidos. Creo que hay un conjunto de cosas que nos han hecho llegar a este momento en las mejores condiciones. El club que ha crecido por el increíble entrenador que tenemos, el trabajo que han hecho los dirigetes, los nuevos jugadores de calidad que han llegado, etc. Creo que es por eso que estamos en este momento", insistió Marquinhos desde Múnich.

"Nosotros vamos a llevar el partido adonde somos mejores. Sabemos cuál es nuestra fuerza y vamos a tratar de anular los pequeños detalles del Inter. Va a ser un buen partido con ellos, que tienen su filosofía y van a tratar de anularlos. Así que nosotros vamos a tratar de anularlos a ellos y vamos a hacer todo lo posible para que nos vaya bien", zanjó.