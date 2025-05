Israel amenaza con destruir a Hamás si no acepta la propuesta de EEUU de alto al fuego

Jerusalén, 30 may (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió este viernes a Hamás de que si no acepta los términos de la propuesta estadounidense para un alto al fuego, que no estipula el fin definitivo de la guerra, "será destruido".

Este plan, del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, incluye la liberación de diez rehenes vivos y 18 muertos en dos tandas, a cambio de un alto el fuego de 60 días. También menciona la entrega inmediata de ayuda humanitaria, incluyendo la de las Naciones Unidas y la Media Luna Roja.

"Los asesinos de Hamás están obligados a elegir: o aceptan los términos del acuerdo de Witkoff para la liberación de rehenes o serán destruidos", dijo Katz en un comunicado.

La Casa Blanca aseguró ayer que Israel respalda su propuesta, mientras que Hamás la está aún consultando con otras facciones palestinas en Gaza, como la Yihad Islámica, según anunció hoy.

Unas horas antes, el miembro del buró político de Hamás, Basem Naim, había adelantado que la última propuesta, que cuenta con el beneplácito israelí, "no satisface ninguna de las justas y legítimas demandas" de los gazatíes, entre ellas, "el cese inmediato de las hostilidades y el fin de la catástrofe humanitaria".

Según fuentes con acceso al pacto citadas por la prensa israelí, en el nuevo documento no queda por escrito ninguna exigencia para que Israel ponga un fin definitivo a la ofensiva bélica o retire sus tropas de la Franja. EFE