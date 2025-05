Escándalo en pensiones eleva desaprobación de Lula y preocupación por corrupción

(Bloomberg) -- La tasa de desaprobación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentó en mayo tras un creciente escándalo en su programa de seguridad social que contribuyó a que la corrupción se convirtiera en la principal preocupación de los brasileños.

La proporción de brasileños que desaprueban al líder izquierdista aumentó al 54%, cuatro puntos más que en abril, según LatAm Pulse, una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg News y publicada el viernes. Su índice de aprobación cayó ligeramente, hasta alrededor del 45%.

La corrupción se situó en cabeza de la lista de preocupaciones de los brasileños, con casi el 60% de los encuestados considerándola uno de los mayores problemas del país, un aumento de 13 puntos con respecto al mes anterior.

El gobierno de Lula lucha por controlar un escándalo en el Instituto Nacional del Seguro Social de Brasil, después de que una investigación revelara deducciones no autorizadas de los fondos de jubilación y pensiones que han costado a los trabajadores jubilados miles de millones de reales en prestaciones en los últimos años.

Los aliados del presidente han tratado de culpar a los gobiernos anteriores. Pero la corrupción es un tema particularmente difícil para Lula, que pasó 580 días en prisión tras su condena en 2017 por cargos de corrupción y lavado de dinero. Fue liberado en 2019 y las condenas fueron finalmente anuladas.

El líder izquierdista reemplazó a su ministro de Seguridad Social tras las revelaciones y ahora está tratando de encontrar formas de reembolsar a los jubilados por las pérdidas. El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, estima que los reembolsos costarán finalmente a las arcas públicas unos 2.000 millones de reales (US$354 millones), en un momento en que el gobierno ya se encuentra bajo presión para reducir el gasto.

Incluso antes de que estallara el escándalo, la popularidad de Lula había caído drásticamente este año, ya que alzas de precios han elevado el pesimismo sobre la economía del país. Si bien la perspectiva de los brasileños sobre la economía ha mejorado en los últimos meses, casi un tercio de los encuestados todavía consideraba la inflación, que se mantiene por encima del 5% anual, como una de sus principales preocupaciones.

AtlasIntel encuestó a 4.399 personas en Brasil entre el 19 y el 23 de mayo. La encuesta tiene un margen de error de más o menos un punto porcentual.

