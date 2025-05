Bono sobre las críticas de Trump a Springsteen: Sólo hay un 'jefe' en Estados Unidos

Redacción Internacional, 30 may (EFE).- El cantante de U2 Bono se ha pronunciado sobre las críticas que el presidente Donald Trump ha lanzado contra artistas, como Bruce Springteen, que apoyaron la campaña electoral de la demócrata Kamala Harris y ha señalado al respecto que "sólo hay un jefe en Estados Unidos", en referencia al cantante de Nueva Jersey.

Bono hizo estas declaraciones durante una entrevista en el popular programa de televisión estadounidense "Jimmy Kimmel Live!", en la que el presentador le preguntó si estaba de parte de Trump o de Bruce Springteen.

El cantante de U2 soltó una carcajada y seguidamente dijo que sólo había un jefe en Estados Unidos, en referencia al apodo de Springsteen: "The Boss" (el jefe, en inglés).

El enfrentamiento entre Trump y algunos artistas estadounidenses se inició después de que el cantante de "Born in the USA" criticara, durante un concierto en Londres, algunas de las medidas que estaba adoptando el presidente republicano.

Trump respondió con un mensaje en su red Truth Social en el que exigió una "investigación a fondo" sobre las personalidades, la mayoría artistas, que apoyaron la campaña electoral de Kamala Harris en 2024, incluyendo a Bruce Springsteen, Beyoncé y Bono.

"¿CUÁNTO LE PAGÓ KAMALA HARRIS A BRUCE SPRINGSTEEN POR SU MALA ACTUACIÓN DURANTE SU CAMPAÑA PRESIDENCIAL? ¿POR QUÉ ACEPTÓ ESE DINERO SI ES TAN FAN DE ELLA? ¿NO ES UNA CONTRIBUCIÓN DE CAMPAÑA IMPORTANTE E ILEGAL? ¿QUÉ HAY DE BEYONCÉ?… ¿Y CUÁNTO FUE PARA OPRAH (Winfrey) Y BONO (cantante de U2)?, escribió Trump en su perfil de Truth Social.

Sobre esa polémica, Bono le dijo al presentador que quería decir dos cosas: "Primero, que para estar en compañía de Bruce Springsteen, Beyoncé y Oprah, tocaría incluso la pandereta en esa banda. Y segundo, yo nunca he pagado ni dado un concierto para apoyar a ningún candidato de ningún partido. Nunca ha sucedido".

También bromeó al señalar que la plataforma Truth Social de Trump "parece ser bastante antisocial" y "no es muy veraz la mayor parte del tiempo".

Al ser preguntado por qué cree que él ha sido criticado también por Trump, el cantante de U2 dijo que "podría ser el hecho de que cofunde (la ONG) One Campaign", una organización de tipo social, algo que no está en consonancia con la política de Donald Trump.

Según su página web, ONE Campaign es una organización global e imparcial que promueve las inversiones necesarias para crear oportunidades económicas y vidas más saludables en África. EFE