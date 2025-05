Santander estudia lanzar stablecoins en euros y dólares para clientes de Openbank

(Bloomberg) -- Banco Santander SA está considerando una expansión en activos digitales, incluidos planes iniciales para ofrecer una moneda estable, o stablecoin, así como acceso a criptomonedas para los clientes minoristas de su banco digital.

Los planes sobre la stablecoin aún se encuentran en una fase inicial, según personas con conocimiento del asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de deliberaciones privadas. La unidad de banca online Openbank ha solicitado licencias para ofrecer servicios minoristas de criptomonedas bajo el nuevo régimen regulatorio de la Unión Europea, según una de las fuentes.

Los esfuerzos de Santander muestran cómo los bancos europeos están empezando a abrirse a los activos digitales, meses después de que entrara en vigor la normativa de la UE sobre los mercados de criptoactivos. Al otro lado del Atlántico, el respaldo del presidente de EE.UU., Donald Trump, a la industria y los avances legislativos han llevado a grandes bancos a considerar el uso de stablecoins.

Un representante de Santander declinó hacer comentarios.

Las stablecoins, tokens diseñados para mantener un valor constante frente a monedas como el dólar, son de especial interés para los bancos como vías alternativas de pago. Su mercado ya alcanza los US$250.000 millones. Tether Holdings SA, el mayor emisor, gana miles de millones de dólares por trimestre en rendimiento de bonos del Tesoro que respaldan su token.

Santander estudia ofrecer stablecoins denominadas en euros y dólares, según la misma fuente. Los tokens en dólares son especialmente populares entre consumidores y empresas en economías con monedas locales más débiles, incluidos países de América Latina, donde Santander tiene una amplia base de clientes. El banco analiza tanto la creación de su propia stablecoin como la posibilidad de asociarse con un token existente.

La fiebre de las stablecoins

Hasta ahora, las stablecoins han sido utilizadas principalmente por operadores de criptomonedas para entrar y salir de posiciones. Pero cada vez ganan más terreno entre consumidores y empresas que buscan transferencias transfronterizas más rápidas y económicas, así como entre inversores que desean negociar activos tradicionales, como bonos, mediante tecnología blockchain.

Algunos de los mayores bancos de EE.UU. están discutiendo la posibilidad de emitir una stablecoin conjunta, según informó The Wall Street Journal. World Liberty Financial, propiedad de la familia Trump, lanzó su propia criptomoneda, USD1, a comienzos de este año.

Según Standard Chartered Plc, el valor de mercado de las stablecoins vinculadas al dólar podría multiplicarse por ocho, alcanzando los US$2 billones para fines de 2028 si se aprueba el proyecto de ley de stablecoins en EE.UU.

Openbank, la banca digital de Santander, opera en España, Portugal, Países Bajos y Alemania. Podría lanzar servicios de criptomonedas este mismo año, a la espera de recibir las autorizaciones regulatorias necesarias, indicó la misma fuente.

Carrera europea por criptomonedas

BBVA SA, rival español de Santander, anunció en marzo que comenzará a ofrecer servicios minoristas de criptomonedas tras obtener autorización del regulador local. Ya ofrece estos servicios en Suiza y Turquía, y ha probado una plataforma de Visa Inc. para crear y transferir tokens bancarios.

Société Générale SA, a través de su filial de criptoactivos, emite una stablecoin en euros. Por su parte, DWS Group, filial de Deutsche Bank AG, Flow Traders Ltd. y Galaxy Digital Holdings Ltd. formaron una empresa conjunta para emitir una stablecoin denominada en euros.

Santander ha sido uno de los primeros defensores de la tecnología blockchain en las finanzas tradicionales. Invirtió tempranamente en startups como Ripple Labs Inc. a través de su fondo de capital riesgo, y ha participado en iniciativas sectoriales como Fnality International. El banco también ha emitido bonos tokenizados y adoptó blockchain en una app de pagos hace casi una década.

Nota Original: Santander Weighs Crypto Push With Early-Stage Stablecoin Plans

