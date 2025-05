La madre de Melyssa Pinto se pronuncia sobre su relación con Mario Casas y revela si ya conoce al actor

A pesar de que Melyssa Pinto y Mario Casas continúan sin confirmar abiertamente su historia de amor, sus imágenes celebrando el cumpleaños de la influencer en un conocido restaurante de Madrid antes de pasar la noche juntos en la casa de ella, dejan entrever que su relación -que salió a la luz a principios de marzo tras ser pillados por varios testigos disfrutando de una escapada romántica a las Islas Canarias- se fianza a pasos agigantados.

Y buena prueba de ello de lo enamorados que están es que la exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' o 'Supervivientes', que no oculta que está muy feliz, ha sido sorprendida con una fotografía del actor como fondo de pantalla en su teléfono en el último evento al que ha acudido en la capital.

Ahora es su madre, Nela Almeida -que saltó a la fama por defender a Melyssa en los platós, haciendo sus pinitos posteriormente en programas como 'First Dates'- la que por primera vez ha hablado sobre el idilio que su hija está viviendo con uno de los actores más atractivos de nuestro país.

"Melyssa está muy bien, tiene mucho trabajo y está feliz, yo la veo muy contenta" ha asegurado con una sonriesa, reconociendo que no le ha contado demasiado sobre su relación con Mario Casas: "La verdad es que no sé mucho. He leído algunas revistas, pero nada más. No sé más que tú de este tema".

Y es que como confiesa, su hija todavía no se lo ha presentado. "No le conozco, la verdad es que no. Lo he visto en la portada de la revista. Salía muy guapo y ella también y es lo único. Sé lo mismo que vosotros. No puedo opinar nada más. Y si lo supiera, tampoco os lo diría" ha afirmado rotunda.