Hassett dice que EE.UU. tiene otras opciones para los aranceles, pero espera apelación

(Bloomberg) -- El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, dijo que el gobierno aún no está buscando opciones alternativas para imponer aranceles generalizados, un día después de que un tribunal bloqueara algunos gravámenes a las importaciones, lo que supuso un sorprendente revés para la agenda comercial del presidente Donald Trump.

Hassett declaró el jueves a Fox Business que la administración está convencida de que la sentencia del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos es incorrecta y que ganarán en la apelación.

“Hay diferentes enfoques que llevarían un par de meses poner en práctica y que utilizan procedimientos que han sido aprobados en el pasado o en la última administración, pero no tenemos intención de aplicarlos en este momento, porque estamos muy, muy seguros de que esto es realmente incorrecto”, dijo Hassett.

En una nota a sus clientes enviada el jueves, los analistas de Goldman Sachs Group Inc. calificaron la sentencia judicial como un revés temporal a la ofensiva arancelaria de Trump, señalando que la Casa Blanca podría utilizar otras herramientas para llevar a cabo su agenda.

“Esta sentencia supone un revés para los planes arancelarios del gobierno y aumenta la incertidumbre, pero podría no cambiar el resultado final para la mayoría de los principales socios comerciales de Estados Unidos”, escribió el economista político jefe para Estados Unidos, Alec Phillips. “Por ahora, esperamos que la administración Trump encuentre otras formas de imponer aranceles”.

Hassett también indicó el jueves que el gobierno tiene la intención de seguir adelante con las negociaciones con sus socios comerciales a pesar de la incertidumbre jurídica, y que espera que se alcancen más acuerdos en las próximas semanas.

Los aranceles de Trump, que son un pilar fundamental de su agenda económica, recibieron un duro golpe el miércoles cuando un tribunal comercial estadounidense determinó que el presidente había excedido su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para justificar algunos de sus impuestos generales. El tribunal bloqueó esos impuestos a la importación y dio a la administración 10 días para cumplir su orden.

La orden se aplica al arancel global uniforme de Trump, a los aranceles elevados a China y otros países, y a sus aranceles relacionados con el fentanilo a China, Canadá y México, pero deja intactos por ahora otros gravámenes impuestos por otros medios, como los denominados gravámenes de la Sección 232 y la Sección 301.

