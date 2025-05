EE.UU. llevaría caso de aranceles Trump a la Corte Suprema el viernes

(Bloomberg) -- La administración Trump anunció que solicitará la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos tan pronto como el viernes si un tribunal federal de apelaciones no suspende de inmediato una decisión que declara ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por el expresidente.

En una presentación judicial presentada el jueves en Washington, el Departamento de Justicia argumentó que la resolución dictada un día antes por el Tribunal de Comercio Internacional perjudica la diplomacia del Gobierno e invade la autoridad exclusiva del presidente para dirigir los asuntos exteriores. Solicitó al Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal que suspenda la sentencia mientras presenta un recurso formal.

“A falta de una medida cautelar de este tribunal, EE.UU. tiene previsto solicitar mañana una medida de emergencia al Tribunal Supremo”, indicó la administración.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

El gobierno está actuando con rapidez para intentar mantener vigentes los amplios aranceles. El tribunal comercial otorgó a la administración un plazo de 10 días para hacer efectiva su orden. El Departamento de Justicia también solicitó el miércoles a ese mismo tribunal que suspendiera su propio fallo, alegando también las negociaciones en curso.

En un fallo que sorprendió a muchos, un panel de tres jueces del tribunal comercial dictaminó que Trump se excedió en la autoridad otorgada por una ley de emergencia de 1977 al imponer sus aranceles globales del “Día de la Liberación” y otros gravámenes. El caso fue iniciado por un grupo de pequeñas empresas y una docena de estados gobernados por demócratas.

La apelación del jueves repite los argumentos que la administración Trump ha defendido a lo largo del proceso, incluyendo que los tribunales no tienen competencia para cuestionar la decisión presidencial de invocar la ley de emergencia.

El Gobierno también argumenta que debe respetarse la interpretación de Trump, citando un precedente de décadas atrás, cuando el tribunal comercial permitió al expresidente Richard Nixon imponer aranceles bajo una ley de emergencia similar. Se espera que los demandantes respondan próximamente a la solicitud del Gobierno.

El fallo del tribunal afecta al arancel global del 10%, a los aranceles “recíprocos” más elevados y a los aplicados a China, Canadá y México por el presunto tráfico de fentanilo. No se ven afectados otros gravámenes, como los impuestos al acero, aluminio y automóviles, que se establecieron bajo otras normativas.

Pese a los argumentos del Departamento de Justicia sobre el impacto de la decisión, funcionarios de la administración minimizaron el jueves su alcance. Confían en que la sentencia será revocada en apelación y aseguran que el presidente dispone de otras herramientas para aplicar aranceles.

El Tribunal Federal de Apelaciones, al igual que el tribunal comercial, es un órgano especializado que trata casos específicos. Es más conocido entre abogados por resolver litigios de patentes.

Nota Original: US May Take Trump Tariff Case to Supreme Court on Friday (1)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Conozca nuestro canal de WhatsApp

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.