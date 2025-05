Constructores piden proactividad a la Administración para resolver el problema de la vivienda

Representantes de constructoras y promotoras han señalado este jueves, en el Congreso AIRE'25 celebrado en la Universitat Politècnica de València (UPV), que la solución al problema de la vivienda está en la Administración, a la que han pedido "proactividad" y la integración de servicios y de la que han censurado la "lentitud". Asimismo, consideran necesario que la Administración "tome en consideración" los datos que facilitan estos sectores.

El congreso, organizado desde la UPV a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación y la Cátedra Observatorio Vivienda, ha abordado distintos temas para analizar soluciones ante "la emergencia habitacional" actual, teniendo en cuenta la "situación crítica en material residencial" que "la ciudad de València y su área metropolitana atraviesan".

Desde este foro se ha indicado que "la caída continuada de la oferta de obra nueva, unida al crecimiento demográfico y la escasa disponibilidad de vivienda protegida, ha generado una presión sin precedentes sobre el mercado inmobiliario". Durante este encuentro, que se desarrollará también este viernes, se está abordando la producción de vivienda protegida, la industrialización del sector promotor y la necesidad de simplificar trámites administrativos.

Desde la Cátedra Observatorio Vivienda se ha expuesto que en la actualidad, en ocho de los 19 distritos de la capital valenciana no se registra ninguna promoción de obra nueva plurifamiliar y se ha apuntado que este es "un síntoma claro de un modelo en crisis".

"Esta escasez estructural ha disparado los precios a niveles históricos: el precio medio en València alcanza los 3.500 euro/m2, y hasta seis municipios de su área metropolitana ya superan los 3.000 euro/m2", han añadido, a la vez que han comentado que la presión de la demanda se desplaza así hacia zonas periféricas, generando una "contaminación" de precios que agrava las desigualdades territoriales y sociales.

Daniel del Pozo, managing director Idealista Data ha señalado, en un ponencia titulada 'Real Estate Cuantitativo: de la decisión emocional a la decisión basada en datos", que "la producción de vivienda de obra nueva que no es el cien por cien de la solución" sino "parte". Ha señalado en España se necesitarían 250.000 viviendas nuevas de aquí a 2039 y ha dudado de la capacidad de desarrollarlas "en todos los sentidos".

"CON PÁDEL Y PISCINA"

Este profesional ha hablado también del alquiler asequible y ha cuestionado que haya viviendas de este tipo "con pádel y piscina", a la vez que ha considerado "absurdo" que si se quieren vender o alquilar inmuebles asequibles se incluyan elementos que las encarecen. "Salen estupendas, pero no tienen por qué tener determinadas cosas que encarecen la construcción y el mantenimiento de esas promociones", ha expuesto.

Del Pozo, que ha advertido que hay una parte de la demanda de la vivienda que no se está cubriendo, ha añadido que en este ámbito "no va de datos" únicamente y ha instado a "hacer todo el camino" y a adquirir conocimiento por parte de todos --administración pública, universidades, profesionales y empresas-- para ponerlo en el mercado. Ha sido uno de los que ha pedido que la administración escuche al sector. "Estamos luchando para que tengan esto en su consideración. Vamos consiguiendo cada vez más que todos los datos estén sobre la mesa pero a veces nos dicen esto no toca o no conviene", ha declarado.

Durante el panel de expertos titulado 'Viviendas nuevas, una necesidad social", se resaltado el papel de la administración y se ha precisado que es el verdadero promotor. "Nosotros sabemos hacer viviendas, vamos a hacer viviendas, pero el problema viene de mucho atrás. Nosotros podemos solucionar una punta, pero quien tiene que liderar la solución es la administración", ha dicho la delegada en la Comunidad Valenciana Grupo Lobe, Alicia Mancheño, que ha agregado que su sector no tiene "la culpa del problema que se ha generado".

Vicente Llácer, CEO Grupo Ática, ha lamentado también que la administración no escuche a estos profesionales. "Van cambiando cada cuatro años, o quizá menos, y nos van diciendo cómo tenemos que hacer. Tenemos que rebelarnos a la práctica habitual porque si no los jóvenes y no tan jóvenes no van a tener vivienda", ha dicho.

El director territorial Levante Metrovacesa, Pablo Andreu, ha asegurado que ha habido "una política de vivienda inexistente durante muchos años" y ha destacado que "ahora, revertir eso no es algo fácil ni algo que se pude resolver en el corto plazo", además de asegurar que eso se unen "las trabas históricas" y hablar de "una tramitación administrativa lentísima".

En esta mesa se ha planteado también la necesidad de mover suelo y se ha apuntado la posibilidad de aplicar "el desarrollo forzoso", al tiempo que se ha precisado que la administración es la que más tiene y se ha planteado la opción de movilizar suelos municipales y públicos --entre ellos dotacionales--.

El director territorial de Levante Landco Rubén Rojas ha considerado que "es mucho más fácil actuar en el corto plazo para la administración sobre los suelos dotacionales, de lo que hay una cantidad de metros brutal". "El órgano promotor formal en cualquier planeamiento es el ayuntamiento, por mucho que haya una agrupación de propietarios que lo inicie o un agente urbanizador que pretenda gestionarlo", ha manifestado.

"CAMBIO DE ROL"

Asimismo, ha echado en falta "muchísima proactividad por parte de la administración" y ha considerado que "no se ha asumido ese cambio de rol" de que es "el órgano promotor". "Descansa en los propietarios, en el agente urbanizador, una responsabilidad que es muy importante", ha censurado.

Rojas ha dicho que el sector es "el que va a empujar", pero ha pedido "coordinación", que se dé "agilidad a la tramitación urbanística" y la integración de servicios. "Si no hay liderazgo real de una administración, con los distintos órganos sectoriales de distintas administraciones, es imposible sacar un planeamiento en un plazo razonable", ha agregado. "Es necesario alguien que integre", ha insistido.

"No hay valentía. Al final, la solución pasa por la administración. Se entiende que tenga que estar acompañado por nosotros, o por el sector promotor, pero quien tiene que liderar un poco esta solución" es ella, "nosotros haremos lo que sabemos hacer, pero ella debe tener clara qué estrategia, qué quieren hacer o qué problema quieren solventar", han expuesto en este debate.

En el panel se ha hablado también de la colaboración público-Privada. Mancheño ha señalado que la firma que representa ha llevado a acuerdo de colaboración en este sentido. Llácer ha considerado que esta se activa "cuando hay algo electoral prometido, si te necesitan". "Solo si te has alineado con lo que ellos --los políticos-- han prometido en su decálogo político, funciona", ha expuesto.