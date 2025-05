Badosa y Bouzas salvan la jornada

París, 29 may (EFE).- Las victorias de Paula Badosa y Jéssica Bouzas salvaron la jornada del tenis español en Roland Garros, donde perdieron Alejandro Davidovich y Jaume Munar, a la espera de que este viernes entre en pista Carlos Alcaraz, que jugará en el turno nocturno.

España contará con tres representantes en la tercera ronda de París, uno solo en el cuadro masculino, el defensor del título que se medirá al bosnio Damir Dzumhur en la pista central.

Será un duelo inédito entre el murciano y un tenista de 33 años, 69 del mundo, que regresa al tenis tras una travesía del desierto y que firma una vida de película.

El bosnio es un bregador de la cancha, a la imagen de su vida, que comenzó entre las bombas de la guerra de los Balcanes, estuvo marcada por una incursión en el mundo del cine, por unos años de fiesta que le hicieron caer en el ránking y una pancreatitis en Roland Garros que estuvo a punto de costarle la vida en 2022.

El balcánico no ganaba un partido en Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos de 2019, pero ya ha superado dos rondas, la última contra el francés Giovanni Mpetshi Perricard, favorito 31.

Alcaraz, que busca ser el primer tenista en revalidar el título desde Nadal en 2020, se apoya en su buena racha sobre tierra batida, con 17 triunfos y una única derrota. En segunda ronda contra el húngaro Fabian Marozsan se dejó un set, pero también mostró un elevado nivel de juego.

Davidovich partía con opciones de llegar lejos en un torneo en el que fue cuartofinalista en 2021 y tras haber alcanzado este año la semifinal de Montecarlo, frenado por Alcaraz camino de su primer triunfo en el Principado.

Pero se estrelló contra un sólido rival, el checo Jiri Lehecka, 34 del mundo, que asentado en su buen servicio le endosó un 6-4, 3-6, 6-1 y 6-2.

El cabeza de serie número 26 no fue capaz de encontrar su juego y contrarrestar el de su rival, al que solo arrebató una vez el saque en todo el partido y que por vez primera superaba la segunda ronda en Roland Garros.

No tuvo mejor suerte Munar en un partido de altibajos en el que el francés Arthur Fils acabó por frenar el intento de remontada del balear apoyado por el público ruidoso de la pista Suzanne Lenglen, 7-6(3), 7-6(4), 2-6, 0-6 y 6-4.

El balear se quejó de que su rival sufrió calambres, pero hizo parar el partido, pero sobre todo de la actitud del público francés, al que acusó de parar todo el rato el juego.

"Es el público más molesto de todos los Grand Slam", señaló Munar, que dijo que Roland Garros se convierte "en un circo" cuando juegas contra un francés.

Unas palabras que tuvieron una gran repercusión en el torneo y que otros jugadores también comparten.

Las buenas noticias vinieron del cuadro femenino, donde Badosa, décima favorita, superó a la rumana Elena-Gabriela Ruse, 80 del mundo, 3-6, 6-4 y 6-4, para alcanzar la tercera ronda por quinta vez en otras tantas participaciones en París.

La española confesó que se levantó con fiebre y que eso le afectó durante el primer set, tras el cual fue atendida por los médicos, que le permitieron mejorar en el resto del partido.

Ausente durante tres meses de las pistas, Badosa, semifinalista del pasado Abierto de Australia, rebajó las expectativas sobre sus opciones y aseguró que su objetivo es rodarse de cara a futuros torneos.

A ella se sumó Bouzas, de 22 años, 68 del mundo, que tras haber descabezado en primera ronda a la estadounidense Emma Navarro, novena favorita, se impuso a la británica Robin Montgomery,115 del mundo, en un partido muy ajustado que acabó 6-4, 4-6 y 7-5.

La gallega tuvo que remontar un 4-1 en la manga definitiva para ingresar por primera vez en la tercera ronda de Roland Garros, tras haberla disputado ya en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos del año pasado.

Luis Miguel Pascual

París, 29 may (EFE).- La española Paula Badosa no quiere elevar las expectativas en este Roland Garros, en el que ya está en tercera ronda, pero sigue pensando que su nivel de rodaje no es suficiente para marcarse metas elevadas.

"De la lesión me estoy sintiendo mejor de lo que esperaba para ser mi primer torneo", dijo la española que disputó partido y medio hace unos días en Estrasburgo.

"Pero eso no quita para que voy con cero expectativas en este torneo. Para ser sinceros, quizá en Wimbledon iré con otras expectativas, aquí solo trato de mejorar y pasar minutos en pista", señaló la española tras derrotar a la rumana Elena-Gabriela Ruse, 80 del mundo, 4-6, 6-4 y 6-4.

Badosa aseguró que en el primer set sintió las secuelas de una fiebre con la que se levantó esta mañana, que achacó a diversos factores, por lo que tuvo que ser tratada por los médicos antes de regresar a la pista en mejor forma.

La jugadora comentó que el partido de hoy tuvo más de mental que de tenístico y reveló que busca "motivarse con muchas cosas, el público y otros elementos que den un impulso extra".

Entre ellos, indicó que su equipo le coloca frases en la raqueta del tipo 'la derrota no es una opción', que ella mira todo el rato para encontrar motivación: "Cuando tengo esas cosas positivas mi tenis mejora porque soy muy emocional", aseguró.