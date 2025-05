Temas del día de EFE Internacional del 28 de mayo de 2025 (12:00 horas GMT)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Este miércoles se cumplen seiscientos días desde el inicio de la ofensiva bélica contra la Franja de Gaza, tras los ataques de Hamás de octubre de 2023, durante los que Israel no solo ha arrasado y reconfigurado el enclave palestino, sino también desarrollado un lenguaje que, según denuncian organizaciones internacionales, incita a la limpieza étnica de su población.

(Texto) (Foto) (Video) (audio)

- Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU debate sobre la coyuntura en Palestina en un momento de grave deterioro de la situación humanitaria en el territorio.

(Texto) (Foto) (Video) (audio)

- Se ha enviado una crónica sobre los médicos que trabajan en situación de extrema tensión en la Franja de Gaza.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

- Un joven de 19 años murió y otras 48 personas resultaron heridas por los disparos ayer martes durante el reparto de ayuda humanitaria en el nuevo centro de distribución establecido por Israel en el sur de Gaza, según trascendió hoy.

(Texto)

- Además, el Ejército israelí informó este miércoles de que ha atacado el principal aeropuerto de Saná (Yemen) y aviones pertenecientes a los rebeldes hutíes.

(Texto)

MÉXICO JUECES

Ciudad de México - México cierra este miércoles la campaña para unas elecciones judiciales históricas, en las que por primera vez 100 millones de ciudadanos podrán elegir a 881 jueces y magistrados —incluidos integrantes de la Suprema Corte— entre 3.422 candidatos, así como centenares de cargos locales, en medio de polémicas por presuntos vínculos de algunos aspirantes con el narcotráfico y un amplio desconocimiento ciudadano del proceso.

(Texto) (Foto) (Video)

UCRANIA GUERRA

Berlín - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visita Alemania para reunirse con el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, y el canciller, Friedrich Merz, muy implicado en los intentos europeos de impulsar un alto el fuego en Ucrania y en promover más sanciones contra Rusia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CRISIS CLIMÁTICA

Ginebra - La Organización Meteorológica Mundial (OMM) asegura que hay un setenta por ciento de posibilidad de que durante el lustro 2025-2029 se supere una subida de 1,5 grados en la media de las temperaturas globales con respecto a los niveles preindustriales.

(Texto) (Audio)

Un tribunal alemán ha rechazado la demanda del guía de montaña peruano Saúl Luciano Lliuya contra la compañía energética germana RWE, a la que acusaba como uno de los grandes emisores de CO2 de haber acelerado el cambio climático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA PEDERASTIA

Vannes (Francia).- El Tribunal de lo Criminal de Vannes (Bretaña) anuncia la sentencia en el proceso contra el cirujano jubilado Joël Le Scouarnec, acusado de abusos sexuales a 299 víctimas, en su inmensa mayoría pacientes y buena parte de ellos menores en el momento de los hechos.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (audio)

- Se envían un perfil de Le Scouarnec y unas claves del proceso.

EEUU MUSEOS

Nueva York - El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York (Met) inaugura el ala Michael Rockefeller, que alberga unas 1.800 antigüedades y objetos repartidos en tres galerías dedicadas a África, las Américas y Oceanía, tras una ambiciosa remodelación de cuatro años.

(Texto) (Foto) (Video)

CEDEAO ANIVERSARIO

Lagos - La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) celebra su quincuagésimo aniversario con una ceremonia en Lagos, cuna de la organización, a la que se espera que asistan jefes de Estado del bloque.

(Texto)

SEXO EN NUEVA YORK

París - Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis, las protagonistas de 'And just like that...', la secuela de la legendaria serie 'Sexo en Nueva York' (HBO), cuentan en una entrevista con EFE los detalles de la tercera temporada, que se estrena el 29 de mayo.

(Texto) (Vídeo)

PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS

Oviedo (España) - La tenista estadounidense Serena Williams obtuvo este miércoles el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025 por su "palmarés deportivo incuestionable" así como por la defensa que siempre ha hecho de la igualdad de género.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN ARROZ

JAPÓN ARROZ - Tokio - El Gobierno japonés anunció este miércoles que comenzará a controlar los precios del arroz vendido en el país a partir del próximo mes ante el fuerte encarecimiento de este alimento básico, una crisis que ha aumentado la presión sobre el primer ministro, Shigeru Ishiba.

(texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

15:01h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- SpaceX, la compañía fundada por el magnate Elon Musk, conmemora esta semana el quinto aniversario de su primer vuelo comercial tripulado en colaboración con la NASA, un hito que marcó el renacimiento de los lanzamientos espaciales desde suelo estadounidense, dando fin a la dependencia de naves rusas. (Texto) (Foto)

15:45h.- Nueva York.- EEUU MUSEOS.- El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York (Met) inaugura una nueva ala remodelada que alberga cientos de antigüedades de África, las Américas y Oceanía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ EMBARAZO ADOLESCENTE.- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) presenta el estudio "Impacto Socio-Económico del Embarazo en la Adolescencia en Panamá - Metodología Milena", que cuantifica el costo de oportunidad que pierde el país con el embarazo adolescente y la maternidad temprana (15 a 19 años) tanto en recursos como en capital humano femenino. Torre Mercantil, Auditorio, Calle 50 con calle 58 Obarrio (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Las Vegas.- EEUU BITCOIN.- El vicepresidente estadounidense, JD Vance, da un discurso en Bitcoin 2025, definido como el mayor encuentro de inversores en esa moneda. (foto)

20:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica las actas de su reunión de los pasados 6 y 7 de mayo.

22:00h.- Nueva York.- NVIDIA RESULTADOS.- Presentación de resultados trimestrales de la empresa tecnológica Nvidia. (Texto) (Foto)

Washington - EEUU ALEMANIA - El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadepuhl, se reúnen en Washington. (Texto)

Montevideo - URUGUAY ESPAÑA - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz Delgado, lleva a cabo diversos encuentros en el marco de una visita a Montevideo. (Texto) (Foto) (Video)

Brasilia - BRASIL LULA - Seguimiento a la salud del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que guarda reposo tras confirmarse que sufre una inflamación en un oído que le ha generado un cuadro de laberintitis.

Buenos Aires - ARGENTINA JUBILADOS - Tras los incidentes durante la última protesta, en la que se registraron decenas de heridos y fueron detenidos dos fotoperiodistas, los jubilados argentinos se vuelven a manifestar frente al Congreso en reclamo de mejores condiciones. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires - MARADONA JUICIO - Tras la recusación de la jueza Julieta Makintach por su vínculo con la realización de un documental sobre el caso y el posterior pedido de todas las partes de que se declare la nulidad del proceso, la continuidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se definirá este jueves. (Texto)

Caracas - VENEZUELA ELECCIONES - Seguimiento del panorama político en Venezuela después de la proclamación de los ganadores de los comicios del domingo, en los que el chavismo conquistó 23 de 24 gobernaciones -incluida la del territorio en disputa- y asegurará 253 de 282 escaños de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), frente a una oposición nuevamente fracturada. (Texto)(Foto)(Video)

La Paz.- BOLIVIA PROTESTAS.- Comerciantes, cocaleros, médicos y estudiantes realizarán una marcha en conjunto en La Paz contra del Gobierno de Luis Arce al que culpan de la actual crisis económica en Bolivia, que se refleja en alza de precios de productos básicos, la escasez de combustible y la falta de dólares en los bancos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cartagena (Colombia).- CARICOM REUNIÓN.- Bajo el lema 'Desarrollo sostenible y mitigación climática', la ciudad colombiana de Cartagena es la sede de la III Cumbre Ministerial Colombia–CARICOM, donde se espera la participación de los ministros de Relaciones Exteriores de los 15 miembros de la Comunidad del Caribe, con el objetivo de avanzar en una agenda común sobre el cambio climático y la integración regional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO JUECES.- Cierra la campaña para elección judicial de México que se celebrará el 1 de junio (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York - EEUU TURISMO - Se produce, como cada año al acercarse el solsticio de verano, el fenómeno conocido como Manhattanhenge, cuando el sol cae en vertical sobre algunas de las calles más emblemáticas de Manhattan, las que están rodeadas de rascacielos, y esto atrae a cientos de personas en busca de imágenes virales. (Texto) (Foto)

Las Vegas (EE.UU.) - EEUU BITCOIN - El vicepresidente estadounidense, JD Vance, da un discurso en Bitcoin 2025, definido como el mayor encuentro de inversores en esa moneda. (Texto)

Brasilia - BRASIL UE - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, participa en el Diálogo UE-Brasil Planificación de Escenarios– Moldeando la Agenda Global del Futuro, que reunirá especialistas, formuladores de políticas europeos y brasileños. (Texto) (Foto) (Video)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- El presidente del Senado de Bolivia, Andrónico Rodríguez, emerge como nuevo líder político desde la fragmentación y falta de renovación en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), aunque es tachado de "traidor" por el expresidente Evo Morales y sus leales, quienes han insistido al legislador que "vuelva a su casa" política. (Texto) (Foto)

San José - NICARAGUA CRISIS - Un grupo de periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica, en su mayoría con pasaporte vencido o por expirar, ofrecen una rueda de prensa en San José en la que advertirán que quedarán en la apatridia de facto con el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Texto) (Foto)

Cuzco (Perú).- LATINOAMÉRICA PATRIMONIO.- Autoridades de 15 países de América Latina y el Caribe se reúnen con expertos internacionales en la ciudad peruana de Cuzco para analizar las formas de reforzar la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, en el marco de la Convención de la Unesco de 1970. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA REFORMAS.- Comienza en Colombia un paro de dos días convocado por las centrales obreras, en apoyo a la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro sobre sus reformas sociales, y en rechazo a la decisión del Senado de tumbar esta iniciativa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- DESARROLLO SOSTENIBLE.- V Conferencia Mundial «One Planet» del Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles de la ONU, en la que se debatirán los retos de los sistemas alimentarios y se destacarán las soluciones que han tenido éxito en todo el mundo, prestando especial atención al contexto regional de Brasil, país anfitrión, y considerando las necesidades especiales de los países más vulnerables. (Texto)

Lima.- CUMBRE AGUA.- Perú organiza en Lima la Cumbre del Agua de América Latina y el Caribe con un llamado a su protección y con el fin de promover una hoja de ruta para mejorar la gestión de los recursos hídricos en la región. (Texto)

Brasilia.- BRASIL EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en abril. (Texto)

Brasilia.- BRASIL UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, participa en el Diálogo UE-Brasil Planificación de Escenarios– Moldeando la Agenda Global del Futuro, que reunirá especialistas, formuladores de políticas europeos y brasileños. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

10:30h.- Oslo.- FORO DDHH.- Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, participa en el Foro de la Libertad de Oslo.

11:40h.- Bruselas.- OTAN ISLANDIA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibe a la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, en el cuartel general de la Alianza Atlántica y juntos ofrecen una rueda de prensa.

13:00h.- Vannes.- FRANCIA PEDERASTIA.- Sentencia en el proceso contra el cirujano jubilado Joël Le Scouarnec, acusado de abusos sexuales a 299 víctimas, en su inmensa mayoría pacientes y buena parte de ellos menores en el momento de los hechos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (audio)

12:00h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visita Alemania para reunirse con el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, y el canciller, Friedrich Merz, quien ha estado muy implicado en los intentos europeos de impulsar un alto el fuego en Ucrania y en promover más sanciones contra Rusia por su negativa a poner fin a la guerra que inició hace más de tres años en el país vecino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:15h.- Aquisgrán.- UE JUVENTUD.- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, se reúne con estudiantes la víspera de la ceremonia en la que recibirá el Premio Carlomagno por su liderazgo en Europa en tiempos turbulentos. Posteriormente visitará la catedral de Aquisgrán.

17.00h.- Madrid - Charla con el director y guionista Asif Kapadia, ganador del Oscar y del BAFTA por el documental sobre Amy Winehouse.

21.00 h- Madrid - Concierto de los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, el primero que realizan en Madrid en un gran aforo como el Movistar Arena, impulsados por la fama viral que les dio su ya emblemático concierto de la serie 'Tiny Desk' en la radio pública estadounidense.

21.30h.- Barcelona .- El cantante puertorriqueño Myke Towers ofrece el primero de sus dos conciertos en Barcelona.

Nicosia.- CHIPRE ONU.- La enviada personal del Secretario General de la ONU António Guterres, María Ángela Holguín Cuéllar, visita Chipre y se reúne tanto con el líder grecochipriota, Nikos Jristodulidis, como con el turcochipriota, Ersin Tatar, en un esfuerzo de reactivar el diálogo de paz, estancado desde hace años. (Texto)

Londres.- R.UNIDO MUSEOS.- Presentación de V&A East Storehouse, un nuevo proyecto del museo londinense Victoria & Albert que permitirá a los visitantes acceder, en una experiencia autoguiada, a sus archivos y colecciones.Ginebra.- OMS ESPAÑA.- España se incorpora como miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Texto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA SEGURIDAD.- Rusia reúne a responsables de seguridad de un centenar de países en un foro anual en Moscú. (Texto)

Taskent.- UZBEKISTÁN ITALIA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, realiza una visita oficial a Uzbekistán. (Texto)

Astaná.- KAZAJISTÁN CROACIA.- El primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, realiza una visita oficial a Kazajistán. (Texto)

Astaná.- KAZAJISTÁN ITALIA.- Se celebra el foro empresarial Italia-Kazajistán. (Texto)

Moscú.- RUSIA YEMEN.- El jefe del Kremlin, Vladímir Putin, recibe al presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lachín.- AZERBAIYÁN INDEPENDENCIA.- Los líderes de Azerbaiyán, Turquía y Pakistán asisten a la ceremonia de inauguración del aeropuerto de la ciudad de Lachín, en el marco de las celebraciones del Día de la Independencia azerbaiyana.

Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- El conteo de los votos en el extranjero de las elecciones legislativas de Portugal termina esta miércoles con los ojos puestos en los cuatro escaños que adjudican, que podrían romper el empate en diputados entre el segundo en los comicios, el Partido Socialista (PS), y la fuerza de extrema derecha Chega, e incluso provocar el 'sorpaso' de los ultras y convertirlos en líderes de la oposición. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- OPEP CONFERENCIA.- La OPEP+, liderada por Riad y Moscú, evaluará este miércoles posibles ajustes de su oferta de crudo, en una teleconferencia previa a otra convocada para el sábado, cuando se espera que ocho de sus países integrantes anuncien un probable aumento del bombeo en julio. (Texto)

París.- SEXO EN NUEVA YORK.- Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis, las protagonistas de 'And just like that...', la secuela de la legendaria serie 'Sexo en Nueva York' (HBO), cuentan en una entrevista con EFE los detalles de la tercera temporada, que se estrena el 29 de mayo. (Texto) (Vídeo)

Oriente Medio

12:00h.- Jerusalén.- ISRAEL PAZ.- Se celebra en Jerusalén, en la frontera entre el este y el oeste, la Marcha Interreligiosa por los Derechos Humanos y la Paz, en la que participarán líderes religiosos y personas de varias que rezarán por la paz. Desde la Plaza Sión hasta la Puerta de Jaffa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Tel Aviv.- ISRAEL PALESTINA.- Con motivo de los 600 días desde que empezó la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, el movimiento de apoyo a los rehenes israelíes en la Franja organiza una serie de actividades y marchas que confluyen en la conocida como Plaza de los Rehenes de Tel Aviv Plaza de los Rehenes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Marrakech.- MARRUECOS MEDIOS.- La Alianza de Agencias de Noticias del Mediterráneo (AMAN) celebra su XXXIII Asamblea General bajo el lema "Fútbol y medios en el Mediterráneo: tendiendo puentes más allá de las fronteras", con el objetivo de abordar los desafíos y las perspectivas de la cobertura deportiva en la región mediterránea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bagdad.- O.MEDIO DESARROLLO.- La Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO) organiza la sexta edición del Foro Árabe de Competencia en asociación con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Consejo de Competencia y Antimonopolio (CAC) de Irak.

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Se cumplen 600 días desde que empezó la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, que ha arrasado con gran parte del enclave palestino y dejado una cifra de muertos que se acerca a los 55.000, según las autoridades sanitarias de Gaza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Dakar.- SENEGAL DIÁLOGO NACIONAL.- El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, inaugura oficialmente el diálogo nacional sobre la reforma del sistema político del país. (Texto)

Lagos.- CEDEAO ANIVERSARIO.- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) celebra su quincuagésimo aniversario con una ceremonia en Lagos, cuna de la organización, a la que se espera que asistan jefes de Estado del bloque. (Texto)

Windhoek.- NAMIBIA GENOCIDIO.- Namibia celebra su primera conmemoración nacional en memoria de las víctimas del genocidio cometida contra los pueblos herero y nama por el Imperio Alemán entre 1904 y 1908. (Texto)

Nairobi.- ÁFRICA DEFENSA.- El presidente de Kenia, William Ruto, inaugura la Conferencia de Defensa de Jefes Militares Africanos, que analizará los retos de seguridad del continente y cuenta con la participación del Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Yakarta.- INDONESIA FRANCIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, inicia una visita que se extenderá hasta el jueves en Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático y el país con más musulmanes del mundo. (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN FILIPINAS.- El ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas, Enrique Manalo, realiza una visita de trabajo a Japón, durante la que se reunirá con su homólogo japonés, Takeshi Iwaya, para dar seguimiento a los resultados de la cumbre entre el presidente filipino, Ferdinand R. Marcos Jr., y el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, que se celebró el 29 de abril en Manila.

int/jgb

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245