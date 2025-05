Gestora de fondos Patria acelera su expansión en crédito privado en Latinoamérica

(Bloomberg) -- Patria Investments Ltd., uno de los mayores gestores de activos alternativos de América Latina, está acelerando su incursión en el crédito privado.

La gestora ha recaudado US$314 millones a través de vehículos que incluyen su primer fondo dedicado a apuestas de crédito privado en toda la región, según Javier Montero, socio de Patria. La mitad de ese dinero ya se ha desplegado en forma de préstamos en dólares estadounidenses a empresas latinoamericanas.

“La oportunidad es enorme”, afirmó Montero en una entrevista en Nueva York a principios de este mes. “El crédito privado ha crecido exponencialmente tras la crisis de 2008 en los mercados desarrollados, pero sigue estando poco representado en Latinoamérica”.

Patria, la cual gestiona US$45.800 millones en diferentes estrategias, ha cerrado ocho operaciones de crédito privado, entre las que se incluyen el sector de las infraestructuras en Colombia y la industria de las telecomunicaciones en Argentina.

Si bien esta clase de activos ha crecido hasta convertirse en una industria global de US$1,6 billones, las inversiones en crédito privado en Latinoamérica solo alcanzaron los US$4.800 millones a finales del año pasado, según la Asociación para la Inversión en Crédito Privado de América Latina, Lavca. Estos datos incluyen transacciones de préstamos directos, así como financiación comercial, préstamos senior y préstamos mezzanine.

Otras empresas similares a Patria, como Gramercy Funds Management y RBC BlueBay Asset Management, se han lanzado a los préstamos directos en algunos rincones del mundo en desarrollo, llenando el vacío dejado por los bancos que se han retirado del riesgo.

“Lo que se ve en EE.UU. es que los prestatarios obtienen 25 hojas de términos y comienzan a compararlas entre sí, y es una especie de carrera hacia abajo en términos de condiciones y préstamos”, dijo Juan Luis Rivera, socio gerente de Patria.

La escasez de capital en América Latina significa que “uno puede ser ese dólar marginal que las empresas no tienen y necesitan”, dijo.

Según Rivera, alrededor del 80% del fondo dedicado a Latinoamérica de Patria se ha centrado en préstamos directos, mientras que estructuras como la financiación mezzanine y las transacciones secundarias representan aproximadamente el 20%.

La recaudación de fondos, que comenzó hace aproximadamente un año, se concretó “mucho más rápido de lo que pensábamos: obtuvimos compromisos de toda la región”, afirmó Rivera. “Vamos a salir al mercado más pronto que tarde”.

Nota Original: Private Credit Bets Build at $46 Billion Money Manager Patria

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.