EEUU libera a hondureño Juan Ramón Matta tras cumplir 37 años de cárcel por narcotráfico

Tegucigalpa, 27 may (EFE).- El hondureño Juan Ramón Matta ha sido declarado en libertad en Estados Unidos, después de cumplir 37 años en prisión por delitos asociados al narcotráfico, informó este martes una de sus hijos, María Isabel Matta.

La hija del narcotraficante hondureño, que fue capturado por elementos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en las afueras de su residencia en Tegucigalpa, el 5 de abril de 1988, dijo al Canal 5 de televisión que la liberación de su padre se ha dado por medio de un juez en Los Ángeles, California, luego de que un abogado de su padre pidiera su libertad "por razones de salud".

Agregó que su hermana Claudia, con ciudadanía estadounidense, está viajando a Estados Unidos y se espera que el miércoles llegue a Springfield, Misuri, donde está preso su padre, para hacer los trámites de su retorno a Honduras, aunque la situación es compleja por sus precarias condiciones de salud.

Según el relato de María Isabel, su padre ha perdido masa muscular, la mayoría de los dientes y un alto grado de su visión, entre otros trastornos de salud.

Señaló además que hacia las 13:12 horas locales (19:12 GMT), recibió la llamada del abogado de su padre, Windsor González, quien le notificó que el juez que atendía el caso "le había dictado tiempo cumplido en todas las sentencias y que ordenaba la liberación inmediata".

Al parecer, según lo expresado por la hija de Matta, se ha dado un plazo de 48 horas para que se proceda la entrega a sus familiares.

La captura violenta de Matta en Tegucigalpa en 1988, cuando el presidente de Honduras era José Azcona, provocó manifestaciones violentas frente al Parlamento y la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

Parte del Consulado estadounidense, que se localizaba frente a la Embajada, fue incendiado parcialmente en horas de la noche, lo mismo que una docena de vehículos que estaban aparcados en un patio del inmueble.

Desde que fue capturado Matta se le acusó de estar implicado en la muerte violenta, en México, en noviembre de 1985, de Enrique Camarena, un exagente de la DEA, lo que en 2018 fue desvirtuado y la justicia estadounidense retiró los cargos por ese crimen.

El 5 de abril de 2022 Matta, quien en Estados Unidos fue condenado a cadena perpetua, le solicitó ayuda a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para poder regresar a su país.

En una carta difundida por medios locales de prensa, Matta recordó que "este 5 de abril se cumplen 34 años" de su "secuestro y entrega a los Estados Unidos de Norteamérica, en abierta y flagrante violación de nuestra Carta Magna, ya que en ese momento no existía la extradición en el país".

"Hoy tengo 77 años de edad, he perdido la visión de un ojo por glaucoma, soy usuario de oxígeno permanente. Tengo problemas en la columna y rodillas, lo cual me obliga al uso de andador para poder desplazarme. He perdido casi toda mi dentadura. Sumado a esto presento un deterioro general de salud inherente a mi edad", subrayó Matta en su carta a Castro.

La orden para que Matta, quien nació el 12 de enero de 1945, fuera llevado a Estados Unidos en 1988, la dio el expresidente Azcona, quien en su momento adujo que el narcotraficante representaba una amenaza que sería difícil de controlar para las autoridades hondureñas.

Elementos de la DEA participaron en la captura de Mata, quien había regresado a su país después de fugarse de una cárcel en Colombia, donde había sido detenido en 1986. EFE