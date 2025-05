Corte colombiana dice que no se manifestará sobre el trámite de la consulta popular

Bogotá, 27 may (EFE).- La Corte Constitucional colombiana aseguró este martes que no se manifestará sobre el trámite de la consulta popular en el Senado, donde esta propuesta del Gobierno se hundió el pasado 14 de mayo, algo que el presidente Gustavo Petro denunció públicamente como un "fraude".

"La Constitución Política, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, sus normas orgánicas y reglamentarias, no le han atribuido (a la Corte) y por lo tanto, como tribunal constitucional, no ejerce funciones consultivas, no resuelve consultas ni emite opiniones de ninguna naturaleza", expresó la Corte en un comunicado.

El alto tribunal se manifestó así luego de que la representante a la Cámara Katherine Miranda, opositora al Gobierno, afirmara que la Corte le confirmó que "tras el hundimiento de la consulta, el Gobierno no puede insistir en las mismas preguntas ni, mucho menos, imponerlas por decreto de forma dictatorial".

La congresista publicó un documento firmado por una asesora del alto tribunal, que señala que "el concepto previo y favorable del Senado" es "condicionante de la competencia presidencial" para convocar la consulta popular.

En ese sentido, la Corte Constitucional explicó en su comunicado que "la respuesta emitida por una servidora judicial de una consulta popular, en la cual además de remitir providencias sobre la materia, expresó una opinión sobre las mismas, constituyó una extralimitación de sus funciones que no compromete la posición oficial de la corporación".

"Ante este hecho, la Corte Constitucional hará una revisión de los procedimientos internos y pondrá en conocimiento de las autoridades disciplinarias competentes esta situación para que se adelanten las investigaciones correspondientes", expresó el alto tribunal.

El pasado 14 de mayo, el Senado rechazó con 49 votos en contra y 47 a favor la consulta, lo que el mandatario denunció públicamente como un "fraude" y motivó su llamado a sindicatos, organizaciones indígenas, campesinas y estudiantiles a manifestarse en las calles.

El Gobierno volvió a radicar el pasado lunes una nueva solicitud de consulta popular, esta vez con 16 preguntas: las 12 originales centradas en la reforma laboral, y otras cuatro vinculadas a asuntos del sistema de salud.

Sin embargo, el Senado está enfocado en sacar en tiempo récord la reforma que había sido hundida en marzo, pues esta iniciativa fue revivida el día en que se hundió la consulta popular y actualmente es debatida por esa Cámara.

El Gobierno, no obstante, decidió presentar una ponencia alternativa, que ya fue rechazada, y no apoyar el proyecto original luego de que los sindicatos advirtieran que la ponencia con la que fue revivida se están eliminando derechos, discriminando a las pymes y precarizando el empleo.

También anunció este martes que convocará la votación de la consulta popular por decreto si el Senado no se pronuncia antes del 1 de junio sobre la primera iniciativa con la que el presidente buscaba aprobar su reforma laboral.

Sin embargo, el presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, advirtió este martes que la decisión anunciada por el Gobierno de Petro de convocar la consulta popular por decreto es un atentado contra la separación de poderes porque esa Cámara negó el mes pasado la iniciativa. EFE