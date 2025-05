Alejandra Rubio habla como nunca sobre la relación de Carlo Costanzia y Mar Flores

A pesar de que se ha desvinculado de la prensa rosa y de la faceta mediática de Alejandra Rubio y el clan Campos en numerosas ocasiones, Carlo Costanzia regresaba hace unos días al plató de '¡De Viernes!' para desmentir los rumores de crisis con la hija de Terelu Campos y revelar cómo es la relación que su suegra tiene con su madre, Mar Flores.

Dejando claro que si todavía no se ha producido el encuentro entre las dos abuelas de su hijo es porque no se ha dado la ocasión, el actor dedicaba unas bonitas palabras a la modelo al revelar que es muy buena abuela, y una abuela muy guapa, reconociendo que la llegada del pequeño Carlo a su familia ha traído "calor al hogar" aunque su relación con su madre siempre haya sido buena.

Unas declaraciones a las que Mar ha reaccionado haciendo caso omiso y huyendo de las cámaras, evitando así revelar si le ha gustado que su hijo vuelva a hablar de ella en televisión.

Un silencio al que Alejandra ha reaccionado este miércoles en 'Vamos a ver', asegurando que si la modelo no quiere contestar "me parece muy bien". "Es un camino que ha escogido, no ahora sino hace mucho tiempo" ha explicado, apuntando que aunque no le ha preguntado a su suegra qué opina de que su hijo de exclusivas "porque hablamos de otras cosas", "Carlo ya tiene 32 años y hace lo que le da la gana con su vida".

Además, la nieta de María Teresa Campos ha zanjado definitivamente la polémica que se creó cuando Terelu reveló que Mar le había enviado una flor de pascua por Navidad, desvelando que aunque a ella le molestó mucho que su madre hablase de su relación con la modelo, "para Carlo fue una tontería desde el minuto uno y no le dio la misma importancia que le di yo". "Y Mar no habla porque no se dedica a esto" ha asegurado, defendiendo el silencio de su suegra.

Más habladora que nunca, Alejandra también ha respondido a la pregunta de si su llegada a la vida del actor, y el nacimiento de su primer hijo en común ha servido para que Mar y Carlo estén más unidos. "Tenían buena relación, pero ahora es fantástica" ha reconocido. "Antes la relación era más fría y ahora es una buenísima relación de madre e hijo" ha desvelado, asegurando que "yo tampoco voy a separar nunca a una familia sino todo lo contrario, e intentar que las cosas estén bien". Una confirmación de que ha sido una de las 'culpables' de que su novio y su suegra estén en su mejor momento.