Volvo eliminará el 7% de su plantilla global ante baja en las ganancias

(Bloomberg) -- El fabricante sueco de automóviles Volvo Car AB planea eliminar alrededor del 7% de su plantilla global para reducir costos, contrarrestar menor demanda y proteger sus ganancias.

La medida afectará a unos 3.000 puestos de trabajo, incluidos 1.000 consultores, según informó Volvo el lunes. El fabricante emplea a unas 43.800 personas, más de la mitad de ellas en Suecia.

Volvo incurrirá en costos de reestructuración de hasta 1.500 millones de coronas suecas (US$140 millones), lo que afectará los resultados del segundo trimestre de la empresa.

El director ejecutivo, Hakan Samuelsson, está impulsando un amplio programa de eficiencia de 18.000 millones de coronas después de que Volvo informara una caída del 60% en los ingresos operativos del primer trimestre. Las medidas, anunciadas el mes pasado, tienen como objetivo estabilizar al fabricante de automóviles, que se enfrenta a crecientes barreras comerciales y a una demanda desigual de vehículos eléctricos.

Las acciones de Volvo subieron hasta un 4,9% en Estocolmo. Las acciones han bajado alrededor de un cuarto este año.

Samuelsson, en una entrevista el viernes, descartó las preocupaciones de que los recortes se consideren una señal de que el propietario chino del fabricante de automóviles busca tomar más control sobre el desarrollo de productos y trasladar puestos de trabajo de I+D a China. Respaldado por un mandato firme del fundador de Zhejiang Geely Holding Group, Li Shufu, Samuelsson, de 74 años, tiene la tarea de reforzar la integración y extraer sinergias en todo el grupo Geely.

Ya ha sustituido a su director financiero y tiene previsto dar más autonomía a las regiones de China y EE.UU. para reaccionar más rápidamente a las preferencias de los clientes locales. Como parte del programa de eficiencia presentado el mes pasado, Volvo pretende reducir los gastos de material, los costos de personal y las inversiones.

Los recortes más recientes afectan a 1.200 empleados en Suecia, 1.000 puestos ocupados actualmente por consultores —la mayoría de ellos también en Suecia— y el resto en otros mercados, según la empresa.

La medida es “fundamental para crear una empresa estructuralmente más eficiente y resistente”, afirmó el director financiero Fredrik Hansson en una entrevista.

La última vez que Volvo anunció reducciones de plantilla fue en 2023, cuando advirtió de que hasta 1.300 puestos de trabajo administrativos en Suecia estaban en peligro. Finalmente, la empresa eliminó alrededor de 700 puestos, según informó un portavoz el lunes.

