Ronald Araujo cree que no tuvo una gran temporada, pero se muestra feliz por los títulos

Montevideo, 27 may (EFE).- El central uruguayo Ronald Araujo aseguró este martes que no cree que haya tenido una gran temporada, aunque se mostró feliz por los tres títulos que logró a nivel colectivo con el Barcelona.

Así lo dijo a la prensa a su llegada a Uruguay para sumarse a los trabajos que llevará a cabo la selección dirigida por el argentino Marcelo Bielsa con la mira puesta en los encuentros que disputará frente a Paraguay y Venezuela por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

"Contento por estar acá una vez más. Feliz por todos los títulos que conseguimos esta temporada. Personalmente creo que no fue una gran temporada, sobre todo por la lesión, me mató bastante. Bastante tiempo parado, pero contento porque me llevo tres títulos en el bolsillo", puntualizó.

Por otra parte, aseguró que llega en un buen momento a nivel físico y anímico y advirtió de que si se encuentra sano puede competirle a cualquiera.

"Estar tanto tiempo parado me jodió un poco. Yo siempre quiero jugar. Siempre he jugado desde que llegué a Barcelona y uno cuando no juega por ahí está con un poco menos de confianza. Pero hace parte de la carrera. Estoy jugando en uno de los mejores clubes del mundo, soy uno de los capitanes del equipo", indicó.

En la temporada 2024-2025, Barcelona conquistó el título de Liga, ganó la Copa del Rey y se quedó con la Supercopa.

En la doble jornada de eliminatorias, Uruguay se enfrentará el 5 de junio a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, mientras que, cinco días después, recibirá a Venezuela en el histórico estadio Centenario de Montevideo.

Disputadas hasta el momento 14 de las 18 jornadas, la Celeste se encuentra tercera con 21 puntos acumulados, dos menos que los que tiene Ecuador y diez menos que los que suma Argentina, único equipo sudamericano que ya garantizó de forma anticipada su presencia en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

Más abajo, Brasil y Paraguay tienen también 21 enteros, al tiempo que Colombia suma 20 y Venezuela 15. De acuerdo con esto, la Vinotinto ocupa por el momento el séptimo lugar y disputaría la repesca. EFE