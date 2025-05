Oblak: “No voy a parar, quiero ganar todo”

Madrid, 27 may (EFE).- El esloveno Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, insistió en su ambición este martes, tras ser el único guardameta de la historia de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) en ganar seis trofeos al menos goleado, y remarcó que "quiere ganar todo".

"Un portero solo no lo puede conseguir y el equipo sin portero tampoco. Al final, es una cosa en conjunto, de equipo, que sin la ayuda de los compañeros es imposible hacer un buen resultado e imposible ganar este premio. Está claro que esto no es sólo mío, es bonito, pero prefiero los títulos colectivos", valoró en declaraciones a los medios del club.

El pasado domingo, Jan Oblak certificó su sexto galardón como portero menos goleado en una temporada de LaLiga. Ya lo obtuvo en 2015-2016 (18 goles en contra), 2016-2017 (21), 2017–2018 (22), 2018-2019 (27) y 2020-2021 (25).

El récord eran los cinco 'Zamora' suyos, que también habían logrado los barcelonistas Víctor Valdés (2004-2005, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012) y Antoni Ramallets (1951-1952, 1955-1956, 1956-1957, 1958-1959 y 1959-1960), hasta que los sobrepasó este curso con 30 tantos en contra en sus 36 encuentros disputados.

"Está claro que es algo muy bonito y muy difícil de conseguir, porque a lo mejor no lo parece, pero seguro que es algo grande. A lo mejor me voy a dar cuenta un día cuando ya esté retirado del fútbol. Ahora mismo, como quiero seguir jugando y ganando es una cosa más en mi carrera. No voy a parar. Hasta que esté aquí, quiero ganar todo. Es mi mentalidad", expresó Oblak, de 32 años.

El portero, el jugador extranjero con más partidos en la historia del Atlético, con 442, está "muy agradecido" a los seguidores del equipo rojiblanco.

"La verdad que es una afición espectacular. El Atlético de Madrid tiene esta suerte, que tiene su gente alrededor de este club que lo apoya tanto en las buenas como en las malas. Es la cosa más especial de este club", añadió.

En tres semanas empieza el Mundial de Clubes, que se disputa en Estados Unidos y en el que el equipo rojiblanco está encuadrado en el Grupo B, junto al Botafogo brasileño, el PSG francés y el Seattle Sounders estadounidense.

"Con mucha ilusión y muchas ganas. Es un torneo donde se puede levantar el título. Podemos hacerlo muy bien. Nos vamos a preparar de la mejor manera posible para llegar en el mejor estado de forma y ojalá acabar la temporada con un título", declaró. EFE